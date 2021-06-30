    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    أوكرانيا تهزم السويد بعد مباراة ماراثونية

    المصدر:
    • د ب أ
    التاريخ:

    تأهل المنتخب الأوكراني إلى دور الثمانية بكأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020) بفوزه الماراثوني على نظيره السويدي 2 /1 اليوم الثلاثاء في دور الستة عشر.

    وتقدم اوليكساندر زينتشينكو بهدف للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 27 ثم أدرك إميل فورسبرج التعادل للسويد في الدقيقة 43.

    وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي ليتم اللجوء لوقت إضافي على شوطين، والذي شهد طرد اللاعب السويدي ماركوس دانيالسون في الدقيقة 98.

    وخطف ارتيم دوفبيك هدف الفوز القاتل لأوكرانيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.
     

    كلمات دالة:
    • السويد،
    • منتخب اوكرانيا،
    • كأس امم اوروبا
    طباعة Email
    ↑ أعلى