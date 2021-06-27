التشيك تصعق عشرة لاعبين من هولندا وتبلغ دور الثمانية

المصدر: رويترز

سجل المهاجم باتريك شيك هدفه الرابع في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم لتصعق جمهورية التشيك عشرة لاعبين من هولندا وتخرج بانتصار مستحق 2-صفر في دور الثمانية أمام حوالي 56 ألف متفرج في استاد بوشكاش اليوم الأحد.

وصنعت التشيك العدد الأكبر من الفرص وسط أجواء حماسية من المشجعين وضمنت التأهل إلى دور الثمانية لمواجهة الدنمرك في باكو يوم السبت المقبل.

وسجل توماش هوليش الهدف الأول للتشيك في الدقيقة 68 بضربة رأس بعد تمريرة أخرى بالرأس من زميله توماش كالاس.

وصنع هوليش الهدف الثاني لزميله شيك الذي سدد كرة أرضية من مدى قريب بهدوء في شباك الحارس المخضرم مارتن ستيكلنبرج ليواصل مسيرته الرائعة في البطولة الجارية.

وتعرضت هولندا لضربة كبيرة في الدقيقة 55 بطرد المدافع ماتيس دي ليخت ببطاقة حمراء مباشرة بسبب لمسة يد خارج منطقة الجزاء، وتسبب في حرمان التشيك من الانفراد بالمرمى.

وأشهر الحكم سيرجي كاراسيف بطاقة صفراء في البداية، قبل أن يلجأ إلى حكم الفيديو المساعد ويقرر طرد دي ليخت.



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