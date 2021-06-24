مواجهات دور الـ 16 في كأس أمم إوروبا وتوقيتها

المصدر: د ب أ

مع اختتام مرحلة المجموعات في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) أمس الأربعاء، تحددت أطراف مباريات دور الـ16 للمسابقة القارية، التي أسفرت عن العديد من المواجهات المثيرة.

كما تم التعرف على مواعيد تلك المباريات بالتوقيت العالمي (غرينيتش):

26 يونيو: ويلز ضد الدنمارك في أمستردام (الرابعة عصرا)، وإيطاليا ضد النمسا في لندن (السابعة مساء).

27 يونيو: هولندا ضد التشيك في بودابست (الرابعة عصرا)، وبلجيكا ضد البرتغال في أشبيلية (السابعة مساء).

28 يونيو: كرواتيا ضد إسبانيا في كوبنهاغن (الرابعة عصرا)، وفرنسا ضد سويسرا في بوخارست (السابعة مساء).

29 يونيو: إنجلترا ضد ألمانيا في لندن (الرابعة عصرا)، والسويد ضد أوكرانيا في غلاسكو (السابعة مساء).



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