الكشف عن أفضل 4 ثوالث متأهلة للأدوار الإقصائية في "يورو 2020"

المصدر: د ب أ

أسدل الستار على مباريات مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، حيث تم كشف النقاب عن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست، المتأهلين للأدوار الإقصائية للمسابقة.

ويصعد لدور الـ16 في البطولة القارية، متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة ثوالث في المجموعات الست.

تصدرت البرتغال (حاملة اللقب)، صاحبة المركز الثالث في المجموعة السادسة، قائمة المنتخبات ضمن أفضل ثوالث برصيد أربع نقاط، بفارق أهداف +1، حيث أحرزت 7 أهداف وسكنت شباكها 6 أهداف.

وجاءت التشيك في المركز الثاني في قائمة أفضل ثوالث، بعدما حصلت على المركز الثالث بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفارق أهداف + 1 حيث سجلت 3 أهداف وتلقت هدفين.

واحتلت سويسرا المركز الثالث بقائمة أفضل ثوالث، بعدما تواجدت في الترتيب الثالث بالمجموعة الأولى بأربع نقاط وفارق أهداف -1، حيث سجلت 4 أهداف وتلقت 5 أهداف.

وتواجدت أوكرانيا في المركز الرابع بالقائمة، بعدما حلت ثالثا في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وبفارق أهداف -1، حيث أحرزت 4 أهداف وسكنت شباكها 5 أهداف.

في المقابل، احتل منتخبا فنلندا وسلوفاكيا، صاحبا المركز الثالث في المجموعتين الثانية والخامسة على الترتيب، المركزين الخامس والسادس في قائمة أفضل ثوالث.

وحصدت فنلندا ثلاث نقاط، بفارق أهداف -2، كما تمتلك سلوفاكيا نفس الرصيد، ولكن بفارق أهداف - 5، ليودعا المسابقة مبكرا.

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