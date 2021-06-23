كرواتيا تقهر إسكتلندا وتتأهل رسمياً لثمن نهائي يورو 2020

المصدر: د ب أ

انتزع المنتخب الكرواتي لكرة القدم بطاقة التأهل لدور الستة عشر من المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020"، عقب فوزه على منتخب اسكتلندا 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة.

وتقدم المنتخب الكرواتي بهدف سجله نيكولا فلاسيتش في الدقيقة 17 وتعادل كالوم ماكجريجور للمنتخب الاسكتلندي في الدقيقة 42، وأضاف لوكا مودريتش الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 62، قبل أن يختتم إيفان بيرسيتش أهداف المنتخب الكرواتي في الدقيقة 77.

ورفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام المنتخب التشيكي، الذي خسر أمام نظيره الإنجليزي بهدف نظيف اليوم أيضا.

في المقابل توقف رصيد المنتخب الاسكتلندي عند نقطة واحدة في قاع الترتيب ليودع البطولة.



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