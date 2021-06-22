بلجيكا تفوز على فنلندا وتحقق انتصارها الثالث

المصدر: د ب أ

فاز المنتخب البلجيكي على نظيره الفنلندي 2 - صفر، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وسجل لوكاس هارديكي حارس مرمى منتخب فنلندا الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74، قبل أن يضيف روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 81.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى الدور المقبل بالعلامة الكاملة بعد فوزه في المباريات الثلاث على روسيا 3 - صفر وعلى الدنمارك 2 - 1 وعلى فنلندا 2 - صفر.

على الجانب الأخر يحتل منتخب فنلندا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

وينتظر المنتخب الفنلندي نهاية مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات لمعرفة إذا ما كان سيتأهل من ضمن أفضل أربع فرق احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.

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