موتينيو: منتخب فرنسا ليس مجرد مبابي وجريزمان وبنزيمة

المصدر: د ب أ

حذر لاعب الوسط البرتغالي جواو موتينيو من أن منتخب فرنسا المنافس التالي لبلاده في يورو 2020 أكثر من مجرد كيليان مبابي وانطوان جريزمان وكريم بنزيمة.

وقال موتينيو اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي "فرنسا منتخب رائع ، لا يقتصر الأمر على هذا الثلاثي لكن أيضا من يقفون خلفهم، يمكنهم النيل من أي خصم عندما يكونوا موفقين في اللعب".

ويلتقي المنتخب البرتغالي بطل أوروبا مع نظيره الفرنسي بطل العالم بعد غد الأربعاء في ختام فعاليات المجموعة السادسة ليورو 2020.

واستهل منتخب البرتغال مشواره في البطولة القارية بالفوز على المجر 3 /صفر ثم سقط أمام ألمانيا 2 /4 في مباراته الثانية.

وأوضح موتينيو "إذا لم نكن أفضل فريق بعد المباراة الأولى، فبعد المباراة الأخيرة لن نكون الأسوأ، سنواصل العمل بنفس الطريقة".

الفوز سيضمن للمنتخب البرتغالي مكانا في دور الستة عشر ، لكن في حالة التعادل سيحتل الفريق المركز الثاني لكن ذلك سيحدث فقط إذا فازت المجر على ألمانيا.

وقبل خمسة أعوام تأهل المنتخب البرتغالي لدور الستة عشر ضمن قائمة أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، لكنه شق طريقه نحو التتويج بلقب يورو 2016 ليكون اللقب الدولي الأول في تاريخ الفريق.

ومن المرجح أن يشارك موتينيو منذ البداية أمام فرنسا في ظل اتجاه المدرب فرناندو سانتوس لإجراء تغييرات على قائمة فريقه.

وأشار اللاعب البرتغالي "هو نهائي أخر، نخوض كل مباراة بهذه الطريقة ، نريد أن نلعب بطريقتنا ونحقق الفوز".

وختم موتينيو بالقول "إنه قرار المدرب أن يدفع بأفضل اللاعبين ، سنبذل قصارى جهدنا ونتمنى أن نجعل البرتغال تبتسم مجددا".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز