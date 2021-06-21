سلبية اختبارات كورونا لجميع لاعبي المنتخب الإنجليزي

المصدر: د ب أ

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين أن جميع لاعبي المنتخب الأول والجهاز المعاون جاءت نتائج اختباراتهم لفيروس كورونا المستجد سلبية منذ مواجهة اسكتلندا يوم الجمعة الماضي في يورو 2012، بعد تبين إصابة لاعب الوسط الاسكتلندي بيلي جيلمور بالعدوى.

ويحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني خلف المنتخب التشيكي المتصدر قبل المواجهة الحاسمة التي تجمع بينهما غدا الثلاثاء على استاد ويمبلي في ختام فعاليات المجموعة الرابعة.

واستهل منتخب "الأسود الثلاثة" مشواره في البطولة القارية بالفوز على كرواتيا بهدف دون رد ثم تعادل سلبيا مع اسكتلندا في مباراته الثانية.

وتبين صباح اليوم الاثنين إصابة جيلمور بكورونا وتم عزله ، علما بأنه حصل على لقب رجل المباراة أمام إنجلترا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بيان اتحاد الكرة الإنجليزي الذي أكد خضوع جميع اللاعبين الـ26 بقائمة المنتخب الوطني بجانب الجهاز المعاون لاختبارات فيروس كورونا المستجد وجاءت جميع النتائج سلبية، وذلك خلال الجولة الأخيرة من الاختبارات التي جرت أمس الأحد برعاية الاتحاد الأوروبي (يويفا).

وظل اتحاد الكرة الإنجليزي على تواصل مع سلطات الصحة العامة في إنجلترا حيث تستمر الاستعدادات لمواجهة التشيك غدا الثلاثاء بعد أن شارك جميع اللاعبين في الحصة التدريبية اليوم.



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