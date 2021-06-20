ويلز تخسر أمام إيطاليا وتبلغ ثمن النهائي

المصدر: د ب أ

واصل منتخب إيطاليا سلسلة انتصاراته ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب فوزه 1-صفر على نظيره الويلزي اليوم الأحد في الجولة الثالثة(الأخيرة للمجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة كأس أوروبا "يورو 2020".

ويدين منتخب إيطاليا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه ماتيو بيسينا، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39، قبل أن تلعب ويلز بعشرة لاعبين عقب طرد إيثان أمباديو في الدقيقة 56.

وبذلك، حافظ المنتخب الإيطالي، بطل المسابقة عام 1968، على سجله خاليا من الهزائم للمباراة رقم 30 على التوالي، ليعادل أطول سلسلة من عدم الخسارة في تاريخه خلال الفترة ما بين عامي 1935 و1939 تحت قيادة المدرب الراحل فيتوريو بوتسو.

وتصدر منتخب إيطاليا، الذي حسم تأهله للأدوار الإقصائية منذ الجولة الماضية، ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث في المجموعة، متفوقا بفارق خمس نقاط أمام منتخب ويلز، الذي رافقه لدور الـ16.

وتفوق منتخب ويلز بفارق الأهداف على منتخب سويسرا، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، لينتظر السويسريون نتائج المجموعات الخمس الأخرى، لمعرفة مصيرهم بالتواجد ضمن أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث المؤهلة للدور المقبل من عدمه، فيما تذيل المنتخب التركي الترتيب بلا نقاط، ليودع المسابقة مبكرا.

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