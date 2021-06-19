المنتخب الاسكتلندي يحرج نظيره الإنجليزي ويتعادل معه سلبيا في يورو 2020

المصدر: د ب أ

أحرج المنتخب الاسكتلندي نظيره الإنجليزي وتعادل معه سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل المنتخب التشيكي مع نظيره الكرواتي 1/1.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المنتخب التشيكي، فيما حصد المنتخب الاسكتلندي أول نقطة له في البطولة في المركز الرابع الأخير بفارق الأهداف خلف المنتخب الكرواتي.

وكان المنتخب الإنجليزي فاز في الجولة الأولى على المنتخب الكرواتي بهدف نظيف، فيما خسر المنتخب الاسكتلندي أمام المنتخب التشيكي بهدفين نظيفين.



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