إريكسن يغادر المستشفى بعد جراحة ناجحة بالقلب

المصدر: رويترز

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم اليوم الجمعة أن كريستيان إريكسن لاعب وسط المنتخب الوطني غادر المستشفى بعد جراحة ناجحة بعد أيام قليلة من إصابته بأزمة قلبية في مباراة الدنمارك الأولى ببطولة أوروبا.

وأجرى إريكسن جراحة لزراعة منظم لضربات القلب بعد سقوطه مغشيا عليه في أرض الملعب أمام فنلندا.

ويمنع الجهاز الإلكتروني الصغير السكتات القلبية القاتلة ويساعد على استعادة ضربات القلب.

وخضع إريكسن لإنعاش قلبي رئوي في أرض الملعب وعاد قلبه ينبض بعد الاستعانة بجهاز الصدمات الكهربائية قبل نقله إلى المستشفى.

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