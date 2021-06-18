السويد تفوز على سلوفاكيا وتتصدر المجموعة الخامسة في يورو 2020

المصدر: رويترز

أحرز إميل فورزبيرج أول هدف للسويد في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم من ركلة جزاء لتتغلب 1-صفر على سلوفاكيا وتعزز آمالها في التأهل من المجموعة الخامسة اليوم الجمعة.

وبعد أداء قوي في الشوط الأول، زاد المنتخب السويدي من شراسته في الشوط الثاني وتقدم على نحو مستحق من ركلة جزاء في الدقيقة 77 عندما سقط البديل روبن كوايسون بعد مخالفة من مارتن دوبرافكا حارس سلوفاكيا.

وسدد فورزبيرج في الزاوية اليمنى للمرمى من علامة الجزاء ليرسل المنتخب السويدي إلى صدارة المجموعة الخامسة مؤقتا برصيد أربع نقاط من مباراتين.

وبعد فوزها بمباراتها الأولى ضد بولندا، ما زالت سلوفاكيا تملك فرصة التأهل إلى دور الستة عشر رغم أنها تواجه إسبانيا المرشحة لتصدر المجموعة في مباراتها الأخيرة يوم الأربعاء القادم.

ويلتقي المنتخب الإسباني، الذي اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع السويد في مباراته الأولى، مع بولندا في مباراته الثانية غدا السبت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز