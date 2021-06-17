إيقاف مباراة الدنمارك وبلجيكا لتكريم إريكسن

المصدر: د ب أ

أوقف لاعبو منتخبي الدنمارك وبلجيكا المباراة التي تجرى بينهما حاليا في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، في الدقيقة العاشرة، تكريما للنجم الدنماركي كريستيان إريكسن، الذي يتعافى من سكتة قلبية.

وانهار إريكسن ، الذي يرتدي القميص رقم 10 ، في المباراة الافتتاحية للدنمارك بالبطولة ضد فنلندا يوم السبت الماضي حيث تم نقله إلى المستشفى.

وصفق جميع اللاعبين والمشجعين البالغ عددهم 25 ألفا في ملعب (باركين) وهتفوا باسم إريكسن، حيث قام اللاعبون الدنماركيون بعملية الإحماء بقمصانهم التي تحمل الرقم 10 في الخلف، فيما كشف المشجعون النقاب عن لافتة كتب عليها "كل الدنمارك معك يا كريستيان".

ويتم علاج إريكسن /29 عاما/، في مستشفى على بعد بضع مئات من الأمتار فقط من ملعب المباراة.



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