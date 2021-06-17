أوكرانيا تفوز على مقدونيا الشمالية في أمم أوروبا

المصدر: د ب أ

فاز منتخب أوكرانيا على مقدونيا الشمالية 2 / 1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الأوكراني في الدقيقة 29 عن طريق أندريه يارمولينكو، قبل أن يضيف زميله رومان ياريمتشوك الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 57 سجل إزجان إليوسكي هدف مقدونيا الشمالية الوحيد.

وشهدت المباراة إهدار روسلان مالينوفسكي لاعب المنتخب الأوكراني لضربة جزاء في الدقيقة 84.

وحصل المنتخب الأوكراني على أول ثلاث نقاط في المجموعة ليحتل المركز الثالث، حيث كان قد خسر بنتيجة 2/3أمام هولندا .

من جهة أخرى ،يتذيل منتخب مقدونيا الشمالية ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، عقب تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي، حيث خسر المباراة الأولى أمام النمسا 1 / 3.

ونجح منتخب أوكرانيا في تحقيق أول فوز له في بطولة أمم أوروبا، منذ فوزه في نسخة عام 2012 على المنتخب السويدي بنتيجة 2 / 1.

وتستأنف مباريات الجولة الثانية بالمجموعة، حينما تلتقي هولندا بالنمسا في العاصمة الهولندية أمستردام في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وبدأت المباراة بضغط من جانب منتخب أوكرانيا، الذي سعى لتسجيل هدف مبكر في شباك منافسه، فيما بدا الارتباك واضحا في أداء مقدونيا الشمالية.

وبقيادة مديره الفني واللاعب الدولي السابق أندريه شفينشينكو، سيطر المنتخب الأوكراني على المباراة منذ بدايتها، محاولا في الوقت ذاته الابتعاد عن الاخطاء التي ارتكبها في المباراة الأولى أمام هولندا، والتي كلفت فريقه الهزيمة 2 / 3.

وفي الدقيقة 29 نجح المنتخب الأوكراني في تسجيل الهدف الأول عن طريق أندريه يارمولينكو، الذي تابع كرة تم تنفيذها من ضربة ركنية، ثم لمسها زميله ألكساندر كارافاييف، لتصل إليه أمام مرمى الحارس ستولي ديمتريفسكي، ويضعها في الشباك مسجلا الهدف الأول.

وواصل المنتخب الأوكراني ضغطه، فيما تراجع منتخب مقدونيا الشمالية لمنطقة جزاءه خشية تلقي هدف آخر.

وأثمر ضغط أوكرانيا عن تسجيل هدف ثان عن طريق رومان ياريمتشوك في الدقيقة 34، بعدما تلقى تمريرة من يارمولينكو في الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء،ليضعها في الشباك بتسديدة أرضية.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم أوكرانيا بهدفين.

ومع بدايةالشوط الثاني، تغير أداء منتخب مقدونيا الشمالية كليا، وضغط بكل عناصره بحثا عن تسجيل هدف تقليص الفارق.

وحصل منتخب مقدونيا الشمالية على ضربة جزاء في الدقيقة 57، لينفذها لاعبه إزجان إليوسكي، لكن جورجي بوشكان الحارس الأوكراني تصدى لها، لتعود إلى إليوسكي مجددا ويضعها في الشباك مسجلا هدف تقليص الفارق.

فيما بعد تواصلت المباراة بين شد وجذب، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات المباراة في الوقت المتبقي منها.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب الأوكراني في الدقيقة 84، لكن روسلان مالينوفسكي لم يحسن استغلال الفرصة وأهدر الركلة مضيعا على فريقه فرصة إضافة هدف ثالث وإنهاء المباراة بشكل مبدئي قبل حلول الدقيقة 90.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني من المباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بفوز أوكرانيا 2 / 1 على مقدونياالشمالية.



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