الأرجنتيني راباليني أول حكم من خارج أوروبا يدير مباراة في يورو 2020

المصدر: د ب أ

أصبح الحكم الأرجنتيني فيرناندو أندريس راباليني أول حكم من خارج أوروبا تسند إليه إدارة مباراة في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسيدير راباليني المباراة المقررة بين أوكرانيا ومقدونيا الشمالية في بوخارست في وقت لاحق اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويأتي ذلك في إطار برنامج تبادل الحكام بين الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونمينبول).

ويشهد البرنامج أيضا، مشاركة الحكم الإسباني خيسوس جيل مانزانو في إدارة مباريات كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا في البرازيل.

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