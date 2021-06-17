المنتخب الدنماركي يستفيق من أزمة إريكسن ويؤكد جاهزيته لمواجهة بلجيكا

المصدر: د ب أ

يستأنف المنتخب الدنماركي لكرة القدم مبارياته في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" اليوم الخميس للمرة الأولى منذ انهاير كريستان إيركسن في المباراة التي خسرها صفر / 1 أمام المنتخب الفنلندي.

ويستضيف المنتخب الدنماركي، المنتخب البلجيكي، أبرز المرحشين لتصدر المجموعة الثانية، وذكروا أنهم جاهزون للعب من أجل زميلهم، الذي يتعافى من سكتة قلبية. وكان المنتخب الدنماركي استأنف مباراة فنلندا بعد ما يقرب من ساعتين من توقفها بسبب انهيار إيركسن ولكن الفريق كان مشتتا بكل وضوح.

ومن الممكن أن يشارك كيفي ندي بروين مع المنتخب البلجيكي بعدما غاب عن المباراة الافتتاحية التي فاز بها منتخب بلاده بثلاثية نظيفة على نظيره الروسي بسبب إصابته بكسور في الوجه.

وسيتأهل المنتخب البلجيكي لدور الستة عشر إذا حقق الفوز، ولكن في حال فوز المنتخب الدنمراكي سيصبح لدى كل منتخبات المجموعة ثلاث نقاط، وذلك بعد أن تغلب المنتخب الروسي على نظيره الفنلندي بهدف نظيف أمس الأربعاء.

وسيبحث المنتخب الهولندي أيضا عن التأهل بتحقيق الفوز الثاني في المجموعة الثالثة، عندما يستضيف منتخب النمسا، الذي يمكنه أيضا التأهل إذا فاز في أمستردام خاصة بعد أن تغلب على منتخب مقدونيا الشمالية في الجولة الأولى.

ويلتقي المنتخب الأوكراني، الذي خسر 2 / 3 أمام المنتخب الهولندي في الجولة الأولى، مع مقدونيا الشمالية في بوخارست.

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