كوكالا ترد بقوة على رونالدو

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكدت شركة كوكاكولا، على أنه يحق للجميع الحصول على المشروبات الخاصة بهم، وذلك رداً على قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بإزالة زجاجتين من المشروبات الغازية الخاصة بها من مؤتمر صحفي لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، ومطالبته للمشجعين بشرب الماء.

وقال متحدث باسم الشركة الراعية للبطولة الأوروبية، أن لك شخص أذواقه واحتياجاته، وأنه يتم تقديم الماء للاعبين جنباً إلى جنب مع نوعين من المياه الغازية أحداهما خالي من السكر، وذلك عند وصولهم إلى المؤتمرات الصحفية.

وفور نهاية مؤتمر رونالدو، تم بث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإعلان للشركة انتشر عام 2006، ويظهر فيه رونالدو، وهو يروج للشركة في كأس العالم في ألمانيا، وهو ما دفع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، للسخرية من مواقف النجم البرتغالي المتغيرة، وأتهمه البعض بالنفاق.

وليس من المؤكد، المبلغ الذي حصل فيه رونالدو وقتها مقابل الظهور في الإعلان، ولكن في عام 2009، ذكرت صحيفة "الجارديان" أنه جنى 12 مليون جنيه إسترليني، من الشركة.

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