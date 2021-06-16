رونالدو يكبّد "كوكا كولا" خسائر بـ4 مليارات دولار

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تكبّدت شركة "كوكاكولا" للمشروبات الغازية، خسائر قدرت بـ4 مليارات دولار بسبب ما قام به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة البرتغال والمجر لحساب منافسات الجولة الأولى لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، حيث أبعد النجم البرتغالي زجاجتين للمشروبات الغازية "كوكا كولا" من أمامه، و أخذ زجاجة ماء وقال للكاميرات: "ماء.. كوكاكولا ..." ، في إشارة إلى أن ما عليك فعله هو شرب الماء.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" فأن تصرّف رونالدو كان له تأثير سلبي كبير على العلامة التجارية، من خلال مراقبة تطور الأسهم وسعر الشركة قبل وبعد.

وأشار التقرير إلى أنه تم افتتاح سوق الأوراق المالية في الساعة 3 مساء في أوروبا، وفي ذلك الوقت كانت حصة الشركة قريبة من 56.10 دولار، وبعد 30 دقيقة، عندما دخل رونالدو والمدرب فرناندو سانتوس إلى قاعة المؤتمر الصحافي في ملعب بوشكاش بالعاصمة المجرية بودابست، تراجعت إلى 55.22 دولار للسهم

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وتابع التقرير: تسببت لفتة رونالدو في انخفاض حاد بنسبة 1.6% للشركة في سوق الأسهم، ومن الناحية الاقتصادية، تحولت شركة "كوكاكولا" من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار، وبلغ إجمالي الخسائر 4 مليارات دولار.

ونجح رونالدو في تسجيل هدفين في شباك المجر مساء أمس وقاد البرتغال للفوز بثلاثية نظيفة ليصبح الهداف التاريخي لبطولة أوروبا برصيد 11 هدفا.

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