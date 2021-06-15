مانشيني يطالب منتخب إيطاليا بالمزيد بعد بدايته القوية في يورو 2020

المصدر: رويترز

قال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا إن فريقه "الممتاز" أمامه مساحة للتحسن قبل مباراته الثانية في بطولة أوروبا لكرة القدم أمام سويسرا يوم الأربعاء رغم البداية المثالية في المباراة الافتتاحية أمام تركيا يوم الجمعة الماضي.

ومددت إيطاليا سجلها الخالي من الهزيمة إلى 28 مباراة متتالية، متأخرة بمباراتين عن رقم منتخب إيطاليا القياسي الذي سجله قبل نحو مئة عام، بالفوز 3-صفر على تركيا يوم الجمعة في الملعب الأولمبي في روما مما دفع الكثيرين إلى ترشيح فريق المدرب مانشيني لإحراز اللقب.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي "مباراة تركيا كانت صعبة. لكن حين سجلنا فتح المنافس خطوطه. يتعين علينا الفوز بالمباراة التالية وربما التي تليها أيضا. يجب أن نكون في أفضل حالاتنا.

"أثق أن هذا الفريق الممتاز أمامه مساحة للتحسن. إذا قالت شركات المراهنات الانجليزية إن إيطاليا مرشحة للقب فاننا سنقبل هذا الترشيح لأنه صحيح لكن البطولة لا تزال طويلة ويجب أن نبذل قصارى جهدنا".

وفي حال الفوز على سويسرا ستصبح إيطاليا أول فريق يبلغ أدوار خروج المغلوب في بطولة أوروبا قبل مباراة واحدة من نهاية المجموعة الأولى.

لكن إيطاليا فازت بأول مباراتين لها في مناسبتين فقط في تسع مشاركات سابقة في بطولة أوروبا في 2000 و2016 ولا يستهين مانشيني بسويسرا.

وأضاف "سببت سويسرا الكثير من المتاعب في السابق لإيطاليا. إنها من أفضل المنتخبات في العالم. تملك لاعبين ممتازين وأصحاب خبرة ومدربا يعرف إيطاليا جيدا حيث سبق له التدريب في إيطاليا.

"ستكون مباراة صعبة ويجب أن نكون في أفضل حالاتنا".

وأشاد ليوناردو بونوتشي مدافع إيطاليا بقوة التشكيلة والروح الجماعية في صحوة إيطاليا منذ الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2018.

وقال "قبل ثلاث سنوات كنا قد وصلنا إلى أدنى مستوياتنا لكن التواضع والحفاظ على قدميك على الأرض هما سر الصحوة كما فعلنا ضد تركيا.

"نحاول ضبط النفس بعد الانتصارات الكبيرة ونواصل القيام بواجبنا. عادت الرغبة في اللعب للمنتخب الوطني بفضل المدرب الذي أعادنا من مكان بعيد.

"تطور الفريق نتيجة طبيعية للشعور الجيد بيننا".

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