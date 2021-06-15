انتهاء مواجهة إسبانيا والسويد في "أمم أوروبا" بتعادل سلبي

المصدر: د ب أ

خيم التعادل السلبي على مواجهة إسبانيا والسويد، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم.

وحصد كلا المنتخبين نقطة من التعادل السلبي في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي بولندا وسلوفاكيا، واللذين ألتقيا أمس الاثنين، حيث فاز المنتخب السلوفاكي 2 / 1.

وفشل المنتخب الإسباني في تحقيق الفوز للمرة الثانية في آخر ثلاث مباريات افتتاحية له بأمم أوروبا، حيث تعادل 1 / 1 مع إيطاليا في أولى مبارياته في نسخة 2012 في بولندا وأوكرانيا، ثم فاز على التشيك 1 / صفر في مستهل مشواره بنسخة عام 2016 في فرنسا.

على الجانب الأخر حافظ المنتخب السويدي على نظافة شباكه في البطولة للمرة الأولى منذ مباراته أمام فرنسا في نسخة العام 2012 حينما فاز بنتيجة 2 / صفر، فيما خسر بنتيجة صفر / 1 أمام كل من إيطاليا وبلجيكا وتعادل مع أيرلندا 1 / 1 في نسخة 2016.

ومع بداية المباراة بدا التحفظ واضحا على أداء كلا الفريقين، حيث لم تشهد ربع الساعة الأولى شن هجمات خطيرة على مرمى كل من أوناي سيمون حارس مرمى إسبانيا أو روبن أولسن حارس مرمى السويد.

وفي الدقيقة السابعة سدد داني أولمو لاعب المنتخب الإسباني كرة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى العارضة.

وأبدى الدفاع السويدي جاهزية كبيرة في التصدي للمحاولات الإسبانية بغرض تسجيل هدف التقدم، مع شن هجمات مرتدة من حين إلى آخر.

وفي الدقيقة 30 لعب داني أولمو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليقابلها كوكي بتسديدة مباشرة تجاه المرمى، إلا أن الكرة جاءت أعلى العارضة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني حاول المنتخب الإسباني ترجيح كفته وتسجيل هدف التقدم، في ظل تراجع الأداء السويدي الذي حرص على الدفاع في معظم أوقات المباراة.

وفي الدقيقة 49 سدد ألفارو موراتا مهاجم المنتخب الإسباني كرة من منطقة قريبة من المرمى داخل منطقة الجزاء، لكن كرته ابتعدت عن القائم الأيمن لمرمى أولسن.

وأهدر ماركوس بيرج مهاجم المنتخب السويدي فرصة سانحة لفريقه لتسجيل هدف التقدم، بعدما تلقى كرة عرضية من ألكساندر إيزاك، لكنه لم ينجح في تحويلها إلى هدف رغم قربه من مرمى سيمون.

ورغم إجراء كل من لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني ويان أنديرسون، للعديد من التغييرات، إلا أن ذلك لم يفلح في تغيير النتيجة التي استمرت على التعادل السلبي حتى نهايتها.

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