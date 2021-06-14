التشيك تفوز على أسكتلندا بثنائية شيك

المصدر: رويترز

أحرز باتريك شيك هدفين ثانيهما بتسديدة مذهلة من 45 مترا ليقود التشيك للفوز 2-صفر على أسكتلندا باستاد هامبدن بارك في بطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الاثنين.

ومنح شيك التقدم للفريق الضيف قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عندما قفز أعلى من مدافعين ليضع الكرة بضربة رأس في المرمى لكن هدفه الثاني بعد سبع دقائق من الاستراحة ربما سيكون من بين الأجمل في تاريخ البطولة.

واصطدمت الكرة بأحد لاعبي التشيك لترتد إلى شيك الذي لمح خروج الحارس ديفيد مارشال من مرماه وسدد كرة مذهلة بعيدة المدى بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وانتزعت التشيك صدارة المجموعة الرابعة من إنجلترا التي تغلبت 1-0 صفر على كرواتيا باستاد ويمبلي أمس الأحد.

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