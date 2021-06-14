أنباء سارة حول اللاعب الدنماركي إريكسن

المصدر: د ب أ

أكد مارتين شوتس وكيل أعمال كريستيان إريكسن لاعب المنتخب الدنماركي لكرة القدم اليوم الاثنين، أن اللاعب يتعافى بشكل وربما يحتاج للبقاء في المستشفى ليومين آخرين.

وكان إريكسن قد سقط بشكل مفاجئ على أرضية الملعب خلال مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الفنلندي أمس الأول السبت في كوبنهاجن ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، ويعتقد الأطباء أنه تعرض لنوبة قلبية، وقد جرى إنعاشه على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى.

وقال شوتس في تصريحات لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت" عقب زيارة اللاعب، إن إريكسن، لاعب إنتر ميلان الإيطالي :"يمزح، ويتمتع بحالة مزاجية جيدة. إنه على ما يرام."

وأضاف :"نحن جميعا نرغب معرفة ما حدث، وهو أيضا يرغب في ذلك. الأطباء يجرون الكثير من الفحوص وهذا يستغرق وقتا."

ولا يتوقع أن يشارك إريكسن (29 عاما) مجددا في البطولة الأوروبية الحالية، لكنه قد ينتقل إلى منزله قريبا لمواصلة التعافي.

وقال شوتس إن إريكسن سيظل في المستشفى في كوبنهاجن اليوم الاثنين "وربما غدا الثلاثاء أيضا".

وأضاف :"هو سعيد بعد أن رأى كم الناس المهتمين به. لقد تلقى رسائل من جميع أنحاء العالم."

وكان المنتخب الدنماركي قد استأنف المباراة بعد ساعات من التوقف بسبب انهيار إريكسن، وانتهت المواجهة بفوز فنلندا 1 / صفر.

وسيخوض المنتخب الدنماركي مباراته الثانية في المجموعة الثانية يوم الخميس المقبل، حيث يلتقي نظيره البلجيكي.

وقال شوتس :"لا شك في أنه يرغب في دعم المنتخب في مواجهة بلجيكا كمشجع"، لكنه لم يوضح ما إذا كان إيركسن سيكون متواجدا في استاد باركن بالعاصمة الدنماركية أم لا.

وكان كاسبر هيولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي قد أيد في البداية قرار استئناف المباراة أمام فنلندا، لكن لاعبيه عانوا بشكل واضح، والآن يعتقد أنه كان من المفترض اللجوء لخيار آخر.

أما مباراة يوم الخميس أمام بلجيكا، فستقام طبقا لما هو مقرر له، ويشعر اللاعبون بأنهم سيكونوا مستعدين للمواجهة.

وقال بيير اميل هوبيرج لاعب خط وسط المنتخب الدنماركي في تصريحات للصحفيين :"سنلعب من أجل كريستيان ومن أجل كل من دعمنا."

وأضاف زميله المهاجم مارتين برايثوايت :"شعرنا بالدعم من الجميع. ونحن نقدر ذلك كثيرا. أعلم أن الدنمارك تتحلى بالتكاتف في الشدائد. وليس لدي شك في أن الناس سيرون شيئا من نوع خاص في استاد باركن يوم الخميس."

وأضاف :"أتطلع إلى هذا وسأستغل بالتأكيد اللعب من أجل كريستيان، كحافز."

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز