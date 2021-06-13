هدف سترلينج يمنح إنجلترا الفوز على كرواتيا

المصدر: رويترز

نجح رحيم سترلينج أخيرا في تسجيل هدف في بطولة كبرى عندما منح إنجلترا فوزا مستحقا 1-صفر على كرواتيا باستاد ويمبلي اليوم الأحد لتستهل مشاركتها في بطولة أوروبا لكرة القدم بانتصار لأول مرة في تسع مشاركات.

وهز سترلينج، الذي كان وجوده في التشكيلة الأساسية مفاجئا بالنظر إلى إنهائه الموسم المحلي بشكل متواضع لكنه كان من المفضلين لدى المدرب جاريث ساوثجيت، الشباك في الدقيقة 61 بعد عمل رائع من كالفين فيليبس لينهي صيامه الشخصي في آخر ثلاث مشاركات لإنجلترا في بطولات كبرى.

وقال مهاجم مانشستر سيتي "شعور رائع... كنت أقول إنني لو لعبت في ويمبلي في بطولة كبرى فيجب علي التسجيل. نشأت بالقرب (من ملعب ويمبلي) لذا كان يجب علي التسجيل والقيام بذلك كان رائعا.

"هناك أسباب مختلفة لعدم تسجيلي الأهداف مع فريقي لكنها ليست ذات صلة الآن. من الرائع أن نبدأ بفوز، وهذا كان المهم. كان موسما طويلا لي وكنت أنتظر المجيء إلى هناك وكنت أعلم أنها ستكون إيجابية بالنسبة لي".

ورغم الطقس الحار بدأت إنجلترا بقوة لكنها تراجعت لفترة قبل أن تستعيد سيطرتها على المباراة إذ لم تفعل كرواتيا شيئا لتنتزع صاحبة الأرض أفضلية مبكرة في المجموعة الرابعة والتي تضم اسكتلندا والتشيك أيضا.

وستتعزز معنويات التشيك واسكتلندا في التأهل بعد أداء مخيب ومتواضع من كرواتيا التي خسرت لأول مرة في أول مباراة في مشاركتها الست ببطولة أوروبا.

وافتقرت المباراة للإثارة مثلما حدث في مواجهة المنتخبين في قبل نهائي كأس العالم 2018 عندما انتصرت كرواتيا ولن تكون خسارتها اليوم الأحد كارثية بالنظر إلى نظام التأهل إلى الدور التالي لكنها دفعة معنوية لإنجلترا التي تبحث عن لقبها الأول منذ 1966.

وأمام 22500 متفرج وهو ما يمثل 25 بالمئة من سعة استاد ويمبلي بدأت إنجلترا بنية واضحة للفوز وأجبرت كرواتيا على العودة للدفاع.

وكاد فيل فودن، الذي صبغ شعره باللون الأصفر ليعيد إلى الأذهان ما فعله بول جاسكوين في بطولة أوروبا 1996، أن يفتتح التسجيل عندما انطلق في الناحية اليمنى ثم توغل إلى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة منخفضة ارتدت من قائم مرمى الحارس دومينيك ليفاكوفيتش بعدما لمست المدافع يوسكو جفارديول.

وسدد فيليبس، الذي قدم أداء رائعا، كرة منخفضة مباشرة أبعدها ليفاكوفيتش بصعوبة قبل أن تضل إنجلترا الطريق.

وتحسنت كرواتيا بقيادة ثلاثي الوسط ماتيو كوفاتشيتش ولوكا مودريتش ومارسيلو بروزوفيتش.

لكن إنجلترا انتفضت في الشوط الثاني وحافظ فيليبس على الكرة رغم محاولات خطفها منه ومرر كرة رائعة في طريق سترلينج الذي سددها مباشرة داخل المرمى.

واحتفل سترلينج بهدفه الأول في بطولة كبرى وكان يجب على هاري كين أن يضيف هدفا ثانيا لإنجلترا بعد 13 دقيقة لاحقة لكنه سدد فوق العارضة.

وأصبح جود بلينجهام أصغر لاعب يشارك في تاريخ نهائيات بطولة أوروبا بعمر 17 عاما و349 يوما عندما أشركه ساوثجيت في الشوط الثاني.

واندفعت كرواتيا للهجوم وأشركت البدلاء لكن رغم أن دفاع إنجلترا بدا مهتزا لم تكن هناك الكثير من الفرص لإدراك التعادل.

وتلعب اسكتلندا ضد التشيك غدا الاثنين قبل أن تحل ضيفة على غريمتها إنجلترا باستاد ويمبلي يوم الجمعة فيما تلعب كرواتيا ضد التشيك في جلاسجو.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز