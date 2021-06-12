منتخب ويلز يستهل مشواره في يورو 2020 بالتعادل مع سويسرا

المصدر: د ب أ

استهل منتخب ويلز مشواره في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بالتعادل مع نظيره السويسري 1 / 1 اليوم السبت على ملعب باكو الأولمبي، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

وافتتح المنتخب السويسري التسجيل بهدف أحرزه بريل إيمبولو في الدقيقة 49 ثم أدرك منتخب ويلز التعادل عن طريق كيفر مور في الدقيقة 74 .

وكانت المجموعة نفسها قد شهدت فوز المنتخب الإيطالي على نظيره التركي 3 / صفر في المباراة الافتتاحية للبطولة في الاستاد الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما.

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