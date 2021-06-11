تعويضات مالية لمدينة بلباو الإسبانية من يويفا

المصدر: د ب أ

اكد خوان ماري أبورتو، عمدة مدينة بلباو الإسبانية، إن المدينة ستحصل على مبلغ 3ر1 مليون يورو (6ر1 مليون دولار) واستضافة نهائيين للبطولات الأوروبية، كتعويض لها عن استبعادها من تنظيم كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2020، وذلك بسبب عدم قدرة المدينة على جذب الجماهير على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال أبورتو عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن بلباو ستستضيف نهائي الدوري الأوروبي ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في السنوات المقبلة.

من جانبه أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، أنه سيتم دفع التعويض لكن بدون ذكر قيمة المبلغ، كما ترك الأمر مفتوحا حول السنوات التي ستستضيف فيها المدينة المباريات النهائية، رغم أن عامي 2024 و2025 هما الخياران المتاحان حسب مدينة بلباو.

وسيغطي مبلغ 3ر1 مليون يورو التكاليف التي أنفقتها بلباو في الاستعداد لاستضافة أمم أوروبا، حيث كان من المقرر أن تستضيف أربع مباريات.

لكن مثلما حدث مع العاصمة الأيرلندية دبلن، فقد تم استبعاد المدينة من استضافة الحدث قبل ستة أسابيع من المباراة الافتتاحية، حيث لم تتمكن من الالتزام بحضور الجماهير مثلما أكدت باقي المدن المستضيفة.

وتم استبدال بلباو بمدينة إشبيلية في إسبانيا، بينما تم نقل المباريات التي كان مقررا إقامتها في دبلن إلى لندن وسان بطرسبرج.



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