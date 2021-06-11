قائد المنتخب السويسري: يمكننا كتابة التاريخ في كأس أمم أوروبا

المصدر: د ب أ

قال غرانيت تشاكا قائد المنتخب السويسري لكرة القدم إنه يعتقد أن الفريق يمكنه تفجير مفاجأة كبرى في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تنطلق منافساتها اليوم الجمعة.

ويستهل المنتخب السويسري مشواره في البطولة بلقاء منتخب ويلز غدا السبت في باكو، ضمن المجموعة الأولى.

وقال تشاكا /28 عاما/ لاعب خط وسط أرسنال في مؤتمر صحفي :"نرغب في صناعة التاريخ وأعتقد أنه الوقت المناسب بالنسبة لنا لكتابة التاريخ."

وخرج المنتخب السويسري من دور الستة عشر ثلاث مرات متتالية في البطولات الكبرى.

ولم يسبق للمنتخب السويسري تجاوز دور الستة عشر في البطولة الأوروبية، لكن الفريق يعتقد أنه بإمكانه تحقيق الأفضل مع تواجد لاعبين بارزين ضمن صفوفه يلعبون لأندية كبيرة في أوروبا، مثل تشاكا وشيردان شاكيري لاعب ليفربول.

وقال تشاكا لدى سؤاله بشأن إمكانية التأهل لدور الثمانية :"بالطبع التوقعات عالية للغاية. نحن أنفسنا لدينا توقعات عالية للغاية. وقد أظهرنا قدراتنا. لا نرغب في الاكتفاء بالحديث فقط، وإنما نرغب في التنفيذ."

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