السماح بحضور 25 ألف متفرج في مباراتي المنتخب الدنماركي أمام بلجيكا وروسيا

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن المنتخب الأول سيكون قادرا على لعب مباريته في دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" أمام منتخبات بلجيكا وروسيا بحضور 25 ألف متفرج في كوبنهاجن.

ولم يكن هذا متاحا لجعل هذا ممكن في المباراة الافتتاحية أمام فنلندا غدا السبت، ولكن ما يقرب من 9100 تذكرة إضافية سيتم بيعهم للمباريات أمام بلجيكا يوم 17 يونيو وأمام روسيا يوم 21 يونيو بالإضافة إلى مباراة دور الستة عشر يوم 28 من الشهر الجاري في كوبنهاجن.

وسيتم تقديم تلك التذاكر لمن تم إلغاء تذاكرهم في البداية، وبعد ذلك عبر روابط مشجعي المنتخب الوطني.

يوم الأربعاء الماضي، توصلت الحكومة لاتفاق مع أغلبية أحزاب البرلمان بالسماح بحضور 25 ألف متفرج في المباراة بملعب باركين، في كوبنهاجن، بدلا من 15900 الذي كان مخططا دخولهم في البداية.

وتأتي هذه الأنباء قبل وقت قليل من المباراة الأولى أمام فنلندا. ويتسع الملعب لـ38 ألف شخص.

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