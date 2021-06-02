ماغواير لا يستبعد مشاركته في يورو 2020 رغم الإصابة

المصدر: د ب أ

أكد هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء أن إصابته في الكاحل تتحسن في ظل مساعيه للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2020.

وتعرض ماغواير للإصابة خلال مباراة مانشستر مع استون فيلا بالدوري الإنجليزي الممتاز في التاسع من مايو الماضي.

واعترف غاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا بصعوبة موقف ماجواير فيما يتعلق ببطولة كأس الأمم الأوروبية التي يبدأ منتخب "الأسود الثلاثة" مشواره فيها بملاقاة كرواتيا في 13 يونيو الجاري.

ورغم الإصابة انضم ماغواير لقائمة المنتخب الإنجليزي التي تضم 26 لاعبا في يورو 2020.

وقال ماغواير لصحيفة "ذي صن" اليوم الأربعاء "كنت أخشى الغياب عن كل شيء، كنت أعرف إنها إصابة سيئة إلى حد كبير ، عندما تلقيت نتائج الفحوص كنت أدرك أنه من المستبعد لحاقي بيورو 2020، لكننا لم نستبعد الأمر أبدا".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) تصريحات ماجواير التي جاء فيها "كنت أدرك أنه من الصعب اللحاق ببداية البطولة الأوروبية لكني كنت أتمنى المشاركة في جزء منها، لكن كان الأمر بعيد المنال، حيث لم أكن أستطيع الركض على كاحلي، لكن في الوقت الراهن الأمور تتحسن ، لذا اتطلع إلى يورو".

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