مانشيني يستدعي راسبادوري ويكشف عن قائمة إيطاليا ليورو 2020

المصدر: د ب أ

استدعى روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، جياكومو راسبادوري مهاجم ساسولو لقائمة "الازوري" التي ضمت 26 لاعبا استعدادا لكأس الأمم الاوروبية (يورو 2020).

وقرر مانشيني بشكل مفاجئ استدعاء راسبادوري للمرة الأولى لصفوف المنتخب الإيطالي، رغم خبرته المحدودة حيث شارك في 39 مباراة فقط بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

كما قرر مانشيني استدعاء رافاييل تولوي مدافع اتالانتا واستبعاد زميله ماتيو بيسينا بجانب استبعاد جيانلوكا مانشيني مدافع روما.

ويلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره التشيكي يوم الجمعة المقبل في أخر مباراة ودية للفريق قبل المشاركة في يورو 2020.

وفي يورو 2020 يلعب المنتخب الإيطالي في مجموعة واحدة مع تركيا وسويسرا وويلز.

وضمت قائمة المنتخب الإيطالي في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (ميلان)، أليكس ميريت (نابولي)، سالفاتوري سيريجو (تورينو).

خط الدفاع: فرانشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر)، ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني (يوفنتوس)، جيوفاني دي لورنزو (نابولي)، إيمرسون بالميري (تشيلسي)، أليساندرو فلورينزي (باريس سان جيرمان)، ليوناردو سبينازولا (روما)، رافائيل تولوي (أتالانتا).

خط الوسط: نيكولو باريلا (إنتر)، برايان كريستانتي (روما)، جورجينيو (تشيلسي)، مانويل لوكاتيلي (ساسولو)، لورنزو بيليجريني (روما)، ، ستيفانو سينسي (إنتر)، ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: أندريا بيلوتي (تورينو)، دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو برنارديسكي وفيديريكو كييزا (يوفنتوس)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورينزو إنسيني وجياكومو راسبادوري (ساسولو).



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