3 مفاجآت في انطلاقة أغلى الكؤوس



حسمت أندية شباب الأهلي والعين والوحدة والجزيرة وخورفكان ودبا وبني ياس ويونايتد، تأهلها إلى الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد انطلاقة مثيرة ومفاجآت غير متوقعة شهدتها انطلاقة البطولة لموسم 2025-2026. وجاءت مواجهات دور الستة عشر على خلاف المواسم السابقة، حافلة بالإثارة والندية في أغلب المباريات، حيث سيطر السيناريو الأصعب في نصف المواجهات بعد حسم النتيجة في الوقت الأصلي في أربع مباريات، منها 3 مواجهات حسمت بركلات الترجيح، ومواجهة في الأشواط الإضافية، فيما انتهت 4 مواجهات في الوقت الأصلي، لكنها شهدت ندية واضحة باستثناء فوز العين على الحمرية بسبعة أهداف نظيفة.

ولم يكن السيناريو المثير هو المسيطر على المشهد فقط في بداية البطولة للفرق الكبيرة، وشهدت الانطلاقة 3 مفاجآت من العيار الثقيل.



أولى المفاجآت تمثلت في خروج الشارقة على يد فريق يونايتد القادم من الدرجة الأولى بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليودع الشارقة أحد أكثر الفرق تتويجاً باللقب مبكراً، في واحدة من أكبر الصدمات لجمهور الفريق الذي يعاني مع مدربه ميلوش منذ بداية الموسم الحالي.

وحقق دبا المفاجأة الثانية بإقصاء الوصل بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بين الفريقين، حيث نجح دبا في فرض التعادل 2-2 على «الإمبراطور» في الوقتين الأصلي والإضافي والعبور إلى الدور التالي 6-5 بركلات الترجيح، ليكرر دبا مفاجأته بعد سنوات على إقصاء الوحدة بنتيجة قياسية 6-0 في الدور نفسه.



وجاء فوز بني ياس على النصر لينهي سلسلة هزائم «السماوي»، إذ يمكن اعتبار تأهل بني ياس على حساب النصر بمثابة مفاجأة بالنظر إلى معاناة بني ياس منذ بداية الموسم، خصوصاً أن كل الترشيحات قبل المواجهة كانت تصب في مصلحة «العميد» وأن تأهله محسوم بنسبة كبيرة، لكن صحوة «السماوي» حالت دون ذلك، وجاءت في وقت كان الفريق في أشد الحاجة للخروج من كبوته.

كما حسمت ركلات الترجيح مواجهة شباب الأهلي والبطائح لمصلحة «الفرسان» بالفوز 4-2 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، إذ كاد شباب الأهلي أن يخلع قلوب جماهيره بالخروج مبكراً من البطولة لأول مرة منذ سنوات طويلة، علماً بأن حامل اللقب واجه معاناة شديدة خلال المباراة.



الوحدة الذي يمر بموسم جيد، عبر الظفرة بصعوبة بالغة 3-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في مباراة شهدت سيناريو درامياً حين نجح الظفرة في خطف هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، مما وضع جماهير «العنابي» في موقف مقلق قبل أن يستعيد الفريق توازنه ويحسم التأهل في الوقت الإضافي.

أما تأهل الجزيرة فلم يكن سهلاً بعد أن تخطى عجمان بصعوبة 2-1 على ستاد محمد بن زايد بأبوظبي، في الوقت الذي اعتبر تأهل خورفكان والعين هو الأسهل بين الفرق الثمانية.

ويشهد الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة مواجهات متوازنة، إلا أن المفاجآت تبقى واردة، حيث يلتقي شباب الأهلي مع خورفكان، وبني ياس مع الجزيرة، ودبا مع العين، والوحدة مع يونايتد، وذلك على ملاعب محايدة اعتباراً من الدور المقبل على أن يتم تحديد مواعيد وملاعب المباريات لاحقاً.