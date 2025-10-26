دبا يُقصي الوصل ويتأهل إلى دور الثمانية من الكأس الغالية



حسم دبا الفجيرة الصعود إلى دور الثمانية من مسابقة كأس رئيس الدولة، بعد فوزه على مضيفه الوصل بنتيجة 6-5 عبر ركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، أحرز ثنائية الوصل كل من سيرجيو بيريرا وبرايان ببلاسيوس، في الدقيقتين 41 و112، وسجل للنواخذة العراقي مهند علي في الدقيقة 44، ركلة جزاء، وحبيب عبد الله 117، وقام حكم اللقاء ناصر آل علي، بعد العودة لتقنية الفيديو، بطرد مدافع دبا عبد الله المخيني، مع انطلاقة الشوط الثاني، في الدقيقة 49، ويلحق به لاعب الوصل سيرجيو بيريرا، الذي غادر بالورقة الحمراء في الدقيقة 70.

وخلال ركلات الترجيح، التي انتهت بنتيجة 6-5، أحرز لدبا كل من سانتوس ومامي وحبيب عبد الله ويوهان وخالد البلوشي وماجد الطنيجي، وأضاع كل من فهد باروت وامبوبو ركلتي النواخذة، فيما أحرز للوصل كل من بلاسيوس وخمينيز وسفيان بوفتيني وسياكا وهوغونيتو، وأهدر طحنون الزعابي وسانتانا واندرسون ركلات الوصل.



كان واضحاً على بداية الشوط الأول الحرص المبالغ فيه من الفريقين، لعدم تقبل أي هدف، فسيطر الحذر على أجواء المباراة، وانحصر اللعب وسط الملعب، دون أي تهديد على المرميين، ووسط حالة الرتابة الغالبة على المجريات، شهدت الدقيقة 40 تسجيل الوصل لهدفه الأول، عن طريق سيرجيو بيريرا، الذي استغل خطأ فادحاً لحارس دبا، عيسى الهوتي، الذي تباطأ في استلام الكرة، التي أفلتت من بين يديه، ليجدها بيريرا ويودعها المرمى، هدفاً أول، أسعد جمهور الإمبراطور، ولم تمضِ سوى دقائق معدودة، حتى احتسب حكم المباراة ناصر آل علي ركلة جزاء، بعد مخالفة صريحة، ارتكبها اندرسون سيلفا، ضد العراقي مهند علي، الذي تقدم للركلة بنفسه، محرزاً هدف التعادل لمصلحة فريقه في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتعادل إيجابي 1-1.



مع انطلاقة الشوط الثاني، وتحديداً عند الدقيقة 49، وقع لاعب دبا عبد الله المخيني في المحظور، وقام بارتكاب مخالفة صريحة دون كرة، ضد لاعب الوصل سيرجيو بيريرا، ليقوم الحكم ناصر آل على بمراجعة تقنية الفيديو، للتأكد من منح اللاعب بطاقة حمراء، بدلاً من الإنذار، ليكمل النواخذة بقية المباراة بعشرة لاعبين.

وتعادلت الكفة في عددية اللاعبين بين الفريقين، بعد أن قام حكم المباراة بطرد لاعب الوصل سيرجيو بيريرا، بالبطاقة الصفراء الثانية، ليغادر أرضية الملعب في الدقيقة 70.



وكاد الوصل أن يضيف هدف التقدم، عن طريق رأسية اللعب اندرسون، التي ارتدت من أسفل القائم في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة في وقتها الأصلي على وقع التعادل الإيجابي بهدف، ويلجأ الفريقان للأشواط الإضافية.

واستمر التعادل خلال الشوط الإضافي الأول، لتعود الأهداف في الشوط الثاني، والذي تقدم فيه الوصل عبر البديل برايان بلاسيوس، في الدقيقة 112، وعدل للنواخذة حبيب عبد الله 117، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، والتي ابتسمت لفريق دبا الفجيرة.