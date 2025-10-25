الوحدة .. أطول سلسلة بلا هزيمة في جميع البطولات



حقق فريق الوحدة رقماً قياسياً لأطول سلسلة مباريات بلا هزيمة في تاريخه في جميع البطولات منذ بداية عصر الاحتراف موسم 2008-2009. وبالفوز، الذي حققه الوحدة على الظفرة 3-1 في دور الستة عشر من كأس رئيس الدولة، وصل الفريق إلى 24 مباراة متتالية من دون هزيمة في جميع المسابقات المحلية والقارية، ما يؤكد على أن الفريق يسير في الطريق الصحيح، وأنه أحد أبرز المنافسين على حصد الألقاب في الموسم الحالي.

ومنذ الخسارة من فريق عجمان في الجولة الـ14 لدوري أدنوك للمحترفين بالموسم الماضي والتي حدثت في 31 يناير 2025، لم يتعرض الفريق للهزيمة على الإطلاق، إذ استمر من دون خسارة في الدوري الموسم الماضي لـ12 مباراة على التوالي، وأكمل رقمه بـ12 مباراة متتالية أخرى منذ بداية الموسم الحالي.



وخاض الوحدة هذا الموسم 6 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وفي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي خاض مباراتين أمام عجمان فاز في واحدة وتعادل في مثلها.

أما في دوري أبطال آسيا للنخبة فقد لعب العنابي 3 مباريات، فاز على الاتحاد السعودي والدحيل القطري وتعادل مع تراكتور الإيراني، فيما فاز على الظفرة في كأس رئيس الدولة.

ورغم توالي ضغط المباريات ما بين المحلية والقارية، إلا أن الفريق نجح في الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم، ولم يتأثر بالضغط البدني الهائل على اللاعبين، خاصة العناصر الدولية التي شاركت في مباريات متتالية مع الفريق والمنتخب الوطني الأول في تصفيات كأس العالم.



وأكد البرتغالي جوزيه مورايس، مدرب الوحدة، أنه لا يشعر بالقلق من الإرهاق البدني نتيجة ضغط المباريات، مشيراً إلى أنه يعتبره تحدياً أمام الفريق واللاعبين، لذا يسعى لتدوير اللاعبين وتجهيز جميع العناصر.

وقال عقب التأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة: «كنا نعلم أن المواجهة لن تكون سهلة لسببين؛ الأول أن الظفرة يملك فريقاً جيداً ويسجل الأهداف دائماً، والثاني أن الوحدة خاض مباراة قوية قبل أيام في دوري أبطال آسيا للنخبة، ما شكل صعوبة في تجهيز اللاعبين بأفضل صورة بدنياً». وأضاف: «إن استقبال هدف التعادل في الثواني الأخيرة من اللقاء كان أمراً محزناً لأن المباراة كانت شبه انتهت، إلا أن اللاعبين رغم الضغط قدموا مردوداً بدنياً جيداً واستطاع الفريق التعامل مع ظروف اللقاء وتحويلها إلى انتصار».