خورفكان يهزم كلباء ويتأهل لدور الثمانية من الكأس الغالية



التحق خورفكان بركب المتأهلين إلى دور الثمانية من مسابقة كأس رئيس الدولة بعد فوزه على جاره كلباء 2 ـ 0 خلال المباراة التي أقيمت اليوم السبت بملعب الراحل صقر بن محمد القاسمي بخورفكان، جاء هدفا خورفكان في الشوط الثاني من اللقاء عن طريق كل من البرتغالي ايلتون فيلبي والمغربي سليم املاح في الدقيقتين 57، و90+3، ليثأر خورفكان لهزيمته في الدوري ضد كلباء الذي فاز حينها بنتيجة 4 ـ 2.

ساد الحذر الشديد والهدوء معظم فترات الشوط الأول الذي انتهى على وقع التعادل السلبي، وعلى الرغم من محاولات هجوم الفريقين في الدقائق الأخيرة بالوصول إلى الشباك إلا أن معظم الطلعات الهجومية باءت بالفشل ولم تسفر عن جديد على مستوى النتيجة التي استمرت بيضاء حتى نهاية النصف الأول من المباراة.



ومع انطلاقة شوط المدربين تمكن البرتغالي ايلتون فيلبي محترف خورفكان من وضع فريقه في المقدمة بعد مجهود فردي رائع بعد تلقيه تمريرة سحرية من زميله بيدرو بافلوف لينسل ايلتون من بين المدافعين ويواجه حارس كلباء سلطان المنذري الذي ترك مرماه لصد الهجمة لكن اللاعب وضعها أرضية تحولت من قدم المنذري وتهادت في الشباك، وهو الهدف الذي تم إلغاؤه من قبل حكم الراية الثاني جاسم عبدالله بحجة وجود ايلتون في موقف تسلل لكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف لتعود الفرحة من جديد لمدرجات خورفكان بعد توقف المباراة لأكثر من 3 دقائق للتأكد من صحة الهدف الذي تم اعتماده في الدقيقة 57.



وضغط كلباء بقوة ليضرب حصاراً محكماً من أجل إدراك التعادل، وكاد اللاعب نيمانجا جوفيك من معادلة الأرقام بعد أن استقبل عرضية ياسر حسن مسدداً الكرة على الطائرة في لقطة أوقفت قلوب جمهور الخور، وكذلك ضلت رأسية شهريار طريقها نحو المرمى، وفي الوقت بدل الضائع تمكن سليم املاح من تسجيل هدف فريقه الثاني بعد تلقيه تمريرة بينية من زميله ايلتون نجم المباراة لتنتهي المباراة بفوز خورفكان بنتيجة 2 ـ 0.