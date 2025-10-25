بيتروفيتش: سيحتسب على الظفرة 150 ركلة جزاء في نهاية الموسم

محمد صادق

قال المونتنيغري زيلكو بيتروفيتش، مدرب الظفرة، إنه لا يلقي باللوم على الحكم في وداع فريقه الدور ثمن النهائي لكأس رئيس الدولة بعد أن احتسب ركلة جزاء في الوقت الإضافي سجل منها الوحدة هدفه الثاني وهدف التقدم. وفاز الوحدة على الظفرة 3-1 في دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة في الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وأضاف بيتروفيتش في تعليقه على ركلة الجزاء التي استحوذت على الكثير من الجدل: «بالطبع لا ألوم الحكم، ولا أريد الحديث كثيراً عن القرارات التحكيمية، لكن إن كانت اللعبة تعتبر ركلة جزاء ففي نهاية الموسم سيكون لدينا 150 ركلة جزاء بهذه الطريقة».



وتابع: «لا أنتقص من فوز الوحدة، وأهنئه على التأهل، فالوحدة فريق كبير، ولا أقول إنه انتصر بهذا النوع من القرارات التحكيمية، لكني أرى أن الظفرة لم يكن يستحق الخسارة بعدما قدمنا مباراة قوية أمام أحد أفضل الفرق في الدولة هذا الموسم». وختم: «أعتقد أننا كنا الطرف الأفضل أغلب فترات اللقاء في السيطرة على الكرة والضغط على لاعبي المنافس وصناعة الفرص، وحقيقة الأمر أنني استمتعت بأداء لاعبي فريقي طوال المباراة التي خرجنا منها بالعديد من الأمور الإيجابية».