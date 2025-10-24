الوحدة ينجو من مفاجآت الظفرة ويتأهل إلى ربع نهائي الكأس

محمد صادق

نجا فريق الوحدة من مفاجأة الإقصاء المبكر من كأس رئيس الدولة بفوزه على الظفرة 3-1، أمس، على إستاد آل نهيان، بعد التمديد لوقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1. بهذا الفوز تأهل الوحدة إلى الدور ربع النهائي لبطولة الكأس لأول مرة منذ 3 سنوات، بعدما خرج من دور الستة عشر في المواسم الثلاثة الأخيرة.



وسجل عمر خريبين ولوكاس بيمنتا ورضا قنديبور أهداف الوحدة، بينما سجل هدف الظفرة المغربي عبد الرحمن سوسي. تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر عن طريق الهداف السوري عمر خريبين في الدقيقة الثامنة بعدما تلقى تمريرة من جادسوم دا سيلفا وضعها خريبين على يمين الحارس أمجد السيد. وتمكن البديل المغربي عبد الرحمن سوسي من إدراك التعادل للظفرة في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لتمتد المباراة للأشواط الإضافية.



وتدارك أصحاب الأرض الموقف في الأشواط الإضافية بعد أن أحرز المدافع لوكاس بيمنتا الهدف الثاني للوحدة من ركلة جزاء احتسبها الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو في الدقيقة 103. ووضع البديل الإيراني رضا قنديبور بصمته الأولى مع الوحدة وأكد فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 117.