اتحاد الكرة يعلن مواعيد دور الـ16 لكأس رئيس الدولة



أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم مواعيد مباريات دور الـ16 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2026-2027، والتي تقام على مدار أيام 22 و 23 و 24 أكتوبر الجاري.



وتنطلق المنافسات الخميس المقبل 22 أكتوبر بإقامة ثلاث مباريات، حيث يستضيف الوصل فريق كلباء على استاد زعبيل عند الساعة الخامسة مساءً، وفي التوقيت ذاته يلتقي الحزيرة مع عجمان على استاد محمد بن زايد، فيما يستضيف شباب الأهلي فريق العين على استاد راشد بدبي عند الساعة الثامنة مساءً، في أقوى مواجهات دور ال 16.



وتتواصل المباريات يوم الجمعة 23 أكتوبر، بإقامة مواجهتين، حيث يستضيف الفجيرة فريق الوحدة على استاد نادي الفجيرة عند الساعة الرابعة و55 دقيقة مساءً، فيما يلتقي النصر مع بني ياس على استاد آل مكتوم عند الساعة الثامنة مساءً.



وتختتم مباريات دور الـ16 يوم السبت 24 أكتوبر بإقامة ثلاث مواجهات، حيث يستضيف خورفكان فريق الظفرة على استاد صقر بن محمد القاسمي عند الساعة الرابعة و55 دقيقة مساءً، ويلتقي الشارقة مع العروبة على استاد الشارقة عند الساعة الخامسة مساءً، فيما يستضيف حتا فريق يونايتد على استاد حمدان بن راشد عند الساعة الثامنة مساءً.



وتقام مباريات هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تُجرى قرعة مستقلة في كل دور حتى الدور نصف النهائي، فيما يستضيف استاد هزاع بن زايد المباراة النهائية، لتعود المواجهة الختامية إلى مدينة العين.



ويشهد دور الـ16 مشاركة 14 فريقاً من أندية دوري أدنوك للمحترفين، إلى جانب العروبة والفجيرة المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، في إطار المنافسة على اللقب الغالي.



يذكر أن شباب الأهلي يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بكأس رئيس الدولة برصيد 11 لقباً، يليه الشارقة بـ10 ألقاب، ثم العين بـ8 ألقاب، والنصر بـ4 ألقاب، فيما يملك كل من الوصل والجزيرة 3 ألقاب، والوحدة لقبين، مقابل لقب واحد لكل من الإمارات وبني ياس والشعب وعجمان.



مباريات دور الـ16

الخميس 22 أكتوبر

الوصل × كلباء— الساعة 5:00 مساءً — استاد زعبيل

الجزيرة × عجمان— الساعة 5:00 مساءً — استاد محمد بن زايد.

شباب الأهلي × العين — الساعة 8:00 مساءً — استاد راشد بدبي.



الجمعة 23 أكتوبر

الفجيرة× الوحدة — الساعة 4:55 مساءً — استاد نادي الفجيرة.

النصر × بني ياس — الساعة 8:00 مساءً — استاد آل مكتوم.