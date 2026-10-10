قرعة دور الـ16 لكأس رئيس الدولة.. قمة نارية مبكرة بين شباب الأهلي والعين



أسفرت قرعة دور الستة عشر لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2026-2027 التي سحبت، السبت ، بمنارة السعديات بالعاصمة أبوظبي، عن قمة نارية مبكرة تجمع بين شباب الأهلي والعين على استاد راشد بدبي، في انطلاقة قوية للبطولة.

ويفتتح العين مشوار الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي بمواجهة قوية أمام شباب الأهلي حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الوصل مع كلباء على ملعب «الفهود» بزعبيل، ويستضيف الشارقة، فريق العروبة المتأهل من التصفيات التمهيدية للدرجة الأولى، ويلعب حتا مع يونايتد على استاد حمدان بن راشد، ويحل الوحدة ضيفاً على الفجيرة، فيما يستضيف خورفكان فريق الظفرة، بينما يلعب النصر مع بني ياس على استاد آل مكتوم، ويستضيف الجزيرة على ملعبه باستاد محمد بن زايد، نظيره فريق عجمان.

ووفقاً لنظام البطولة، ستقام مباريات دور الـ16 حتى المباراة النهائية بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، كما ستجرى قرعة في كل دور على حدة حتى دور الأربعة، بينما ستقام المباراة النهائية على استاد هزاع بن زايد، إذ يعود النهائي إلى مدينة العين مجدداً.

وجرت مراسم القرعة بمشاركة 16 فريقاً، منها 14 فريقاً من أندية دوري أدنوك للمحترفين، إضافة إلى العروبة والفجيرة المتأهلين من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى.

ويتصدر شباب الأهلي قائمة أكثر الفرق فوزاً بلقب كأس رئيس الدولة بـ11 لقباً، بفارق لقب عن الشارقة الذي يملك 10 بطولات في رصيده، يأتي العين ثالثاً في عدد مرات التتويج بالبطولة الغالية بـ8 ألقاب، و4 مرات للنصر، و3 ألقاب للوصل، و3 ألقاب للجزيرة، ولقبين للوحدة، فيما توج بالكأس مرة واحدة أندية الإمارات، وبني ياس، والشعب، وعجمان.

من جانبه، رحب عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، خلال كلمته في حفل القرعة، بالحضور والمشاركين، مقدماً الشكر إلى كل من أسهم في إنجاح هذا الحدث.

وقال إن كأس صاحب السمو رئيس الدولة تعد البطولة الأغلى، كونها تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة، معتبراً أن البطولة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، ولا سيما أنها تحظى برعاية خاصة من القيادة الرشيدة.

ووجه الشكر إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس اتحاد الكرة على توجيهاته ودعمه من أجل خروج البطولة في أبهى حلة في الموسم الجديد، متمنياً التوفيق لكل الفرق المشاركة في البطولة هذا الموسم.



مواجهات دور الـ16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة

شباب الأهلي X العين

الوصل X كلباء

الشارقة X العروبة

حتا X يونايتد

الفجيرة X الوحدة

خورفكان X الظفرة

النصر X بني ياس

الجزيرة X عجمان