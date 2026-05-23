بوشيتش يوضح أسباب الخسارة الثقيلة في نهائي الكأس



قال الهولندي مارينو بوشيتش مدرب الجزيرة إن الأخطاء الفردية كانت السبب والعامل الحاسم في خسارة فريقه القاسية برباعية أمام العين في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يلقي باللوم على لاعبيه لأنهم قدموا أقصى ما لديهم بحسب رأيه.



وفاز العين بلقب كأس رئيس الدولة للمرة الثامنة في تاريخه بعد التغلب على الجزيرة 4-1 على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.



وأضاف بوشيتش في تصريحاته عقب اللقاء: «الأخطاء جزء من كرة القم، وقعنا في أخطاء فردية للأسف وهي التي أهدت المنافس أهدافاً سهلة».



وتابع: «بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وسجلنا هدفاً مبكراً، وسيطرنا على مجريات اللعب، لكننا منحنا المنافس أهدافاً سهلة للغاية، واستقبلنا هدفاً ثالثاً قبل نهاية الشوط الأول، ما جعل العودة صعبة من الناحية الذهنية».



وأشار مدرب الجزيرة إلى أن فريقه قدم موسماً جيداً بصورة عامة رغم الخروج من دون ألقاب، في ظل التطور الكبير الذي شهده الأداء، كما نجح الفريق في المنافسة على مراكز متقدمة حتى نهاية المسابقة.



وشدد على أن الحصول على فرصة المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل حتى ولو عبر الملحق يمثل خطوة مهمة للفريق، وذلك رغم مرارة خسارة النهائي، مشيراً إلى أن الجزيرة يملك الكثير من الإيجابيات التي يمكن البناء عليها مستقبلاً، وأن الفريق قادر على العودة بشكل أقوى في الموسم المقبل.