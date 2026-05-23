أخطاء الدفاع وذكاء إيفيتش وبساط الريح.. كيف عاقب العين الجزيرة في الكأس؟



تُوج العين بلقب كأس رئيس الدولة للمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه العريض على الجزيرة 4-1 على استاد محمد بن زايد، في مباراة كشفت الفارق الكبير بين قوة الهجوم العيناوي والهشاشة الدفاعية الجزراوية.



ورغم أن الجزيرة بدأ اللقاء بصورة مثالية، بعدما استثمر كرة ثابتة ترجمها إلى هدف مبكر في الدقيقة 11 بفضل مهارة نبيل فقير، ما منح الفريق أفضلية معنوية، فإن السيناريو انقلب سريعاً بسبب أخطاء دفاعية كارثية، إلى جانب اندفاع مبالغ فيه من جانب المدرب الهولندي مارينو بوشيتش، الذي منح العين المساحات التي يجيد استغلالها بأفضل صورة.



ولم يحتج العين إلى التفكير في الاستحواذ أو الضغط المتواصل، بل اعتمد على سلاحه الأخطر الكامن في التحولات السريعة، مستفيداً من السرعة الهائلة لسفيان رحيمي الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 15 و20، وبدا وكأنه مع كل هجمة مثل "بساط الريح"، إذ مع كل تقدم جزراوي كان الفريق البنفسجي يجد مساحات شاسعة خلف الخط الدفاعي المتقدم، لتتحول المباراة تدريجياً إلى سباق سرعة حسمه سفيان رحيمي بفضل انطلاقاته الحاسمة وتحركاته الذكية بين المدافعين.



أيضاً لم تكن المشكلة الكبرى لدى الجزيرة فقط في الأخطاء الكارثية التي وقع فيها الدفاع، بل في الإصرار على اللعب بخط دفاع متقدم رغم وضوح خطورة المرتدات العيناوية.



خطايا بوشيتش لم تتوقف حتى بعد التأخر بثنائية، حيث لم ينجح في قراءة المباراة بعد التأخر، بل استمر الفريق في فتح الملعب بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي منح العين أفضلية تكتيكية كاملة، إذ مع كل هجمة مرتدة بدت وكأنها فرصة محققة، وسط بطء واضح في الارتداد الدفاعي وسوء تمركز قاتل.



وتكرر الأمر حتى في الهدفين الثالث والرابع حين أحرز عبدالكريم تراوري الهدف الثالث في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول بعد خطأ أيضاً من الدفاع في تشتيت الكرة من منطقة الجزاء، فسدد بقوة محرزاً هدفاً في مرمى علي خصيف، أما الهدف الرابع فجاء نسخة مكررة نتيجة الدفاع المتقدم والمتهور، بكرة طويلة من الحارس خالد عيسى إلى بالاسيوس ومنه بعرضية جميلة وضعها إيريك برأسية في المرمى في الثواني الأخيرة.



ويستحق فلاديمير إيفيتش مدرب العين الثناء، بعدما تعامل بواقعية كبيرة وذكاء شديد مع مجريات اللقاء، وعرف الفريق متى يدافع ومتى يضغط، ونجح لاعبوه في استغلال كل هدية دفاعية تقريباً، كما ظهر الانسجام واضحاً بين خطَّي الوسط والهجوم، خاصة في سرعة نقل الكرة من الدفاع إلى الثلث الأخير، وهو ما جعل دفاع الجزيرة يعيش واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم.



ونجح إيفيتش في الاستفادة من سيناريو مباراتَي الدوري التي عانى خلالهما في كسر الدفاع الجزراوي، حين انتهت مباراة الدور الأول بالتعادل 1-1، وفي مباراة الدور الثاني فاز العين بصعوبة بهدف جاء في الدقيقة 83 عن طريق كاكو، حيث واجه صعوبات كبيرة في اختراق التأمين الدفاعي للجزيرة، بعكس مباراة الكأس التي أكدت أنه درس جيداً المنافس ولعب على نقاط قوته، مستفيداً من أخطاء الجزيرة.