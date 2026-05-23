رامي ربيعة: ثنائية الدوري والكأس ترجمة للعمل الكبير في العين



قال نجم دفاع العين، رامي ربيعة، إنه لم يكن يتوقع أن يكون نهاية الموسم بهذا السيناريو المثالي، بعدما نجح الفريق في تحقيق بطولتي الدوري والكأس، مشيراً إلى أن الفريق وضع أهدافاً واضحة منذ بداية الموسم بالمنافسة على جميع البطولة، وتوج مجهوده ببطولتين.



وأضاف في تصريحاته عقب الفوز على الجزيرة، والتتويج بلقب كأس رئيس الدولة للمرة الثامنة في تاريخ النادي، أن الفريق كان قريباً من تحقيق ثلاثة أهداف مهمة خلال الموسم، معترفاً بوجود إخفاق في إحدى البطولات، لكنه شدد على أن التتويج ببطولتي الدوري والكأس ترجمة للعمل الكبير، الذي قام به اللاعبون والجهاز الفني والإدارة.



وتابع: «الحمد لله، اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية، وكل المجموعة كانت تملك الرغبة في تحقيق شيء للنادي ولأنفسهم، وهذا ما صنع الفارق».



وأشاد ربيعة بالدعم الإداري الكبير، الذي حصل عليه الفريق، مؤكداً أن قيادات النادي ومجلس الإدارة وفروا كل عوامل النجاح، ومنحوا اللاعبين دفعة معنوية قوية طوال الموسم.



وأشار إلى أن خوض مباراة نهائية بعد أربعة أيام فقط من حسم لقب الدوري لم يكن أمراً سهلاً، لكن الحماس والرغبة في تحقيق الثنائية منحا الفريق طاقة إضافية.



وختم ربيعة تصريحاته قائلاً: «واجهنا منافساً كبيراً ومحترماً على ملعبه، لكن الروح العالية والتركيز والحماس عوامل حاسمة في الخروج بالفوز الكبير والتتويج بلقب الكأس».