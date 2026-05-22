تشكيل الجزيرة المتوقع لمواجهة العين في نهائي أغلى الكؤوس

يدخل الجزيرة مواجهة العين طامحاً إلى إنقاذ موسمه والتتويج بلقب كأس رئيس الدولة للمرة الرابعة في تاريخه.

ويلتقي الجزيرة مع العين في الثامنة إلا ثلث من مساء اليوم، الجمعة، في النهائي الذي يقام على استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

ويعاني الجزيرة من غياب مؤثر نتيجة افتقاده لجهود الظهير الأيمن محمد ربيع، والأقرب أن يعوضه في هذا المركز ماركوس ميلوني.

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني للفريق، الهولندي مارينو بوشيتش على تشكيلة متوازنة، مع الاعتماد سايمون بانزا ومينسون كأكثر ثنائي يمتلك قوة هجومية في الجزيرة.

تشكيل الجزيرة المتوقع:

حراسة المرمى: علي خصيف

الدفاع: ماركوس ميلوني، خليفة الحمادي، ويليان روشا، ريتشارد أوكونور

الوسط: محمد النني، مامادو كوليبالي، نبيل فقير

الهجوم: برونو دي أوليفييرا، مينسون مينديش، سايمون بانزا