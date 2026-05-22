التشكيل المتوقع للعين أمام الجزيرة في نهائي أغلى الكؤوس

يخوض العين مواجهة مهمة أمام الجزيرة، في 19.40 من مساء اليوم، الجمعة، في نهائي كأس رئيس الدولة، في ختام الموسم الكروي 2025-2026.

ويسعى العين إلى التتويج بالثنائية المحلية بعدما كان قد أحرز لقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة 15 ، فيما يأمل رفع أغلى الكؤوس للمرة الثامنة في تاريخه.

ويتوقع أن يخوض العين المباراة بتشكيلة هجومية في ظل الهجوم القوي الذي يمتلكه "الزعيم" بقيادة الثنائي، التوغولي لابا كودجو هداف الموسم، والمغربي سفيان رحيمي.

كما من المتوقع أن تشهد التشكيلة عودة صانع الألعاب كاكو، فيما قد لا تشهد تغييرات على القوام الأساسي.

التشكيل المتوقع للعين:

حراسة المرمى: خالد عيسى

الدفاع: أمادو نيانغ، مارسيل راتنيك، رامي ربيعة، يحيى بن خالق، رافائيل فيلا

الوسط: كاكو، عبد الكريم تراوري، بالاسيوس

الهجوم: سفيان رحيمي، لابا كودجو