قبل النهائي المرتقب بين العين والجزيرة.. تعرف إلى سجل أبطال أغلى الكؤوس



تتجه أنظار جماهير الكرة الإماراتية، مساء الجمعة، إلى استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، حيث يلتقي العين والجزيرة في نهائي مرتقب لبطولة كأس رئيس الدولة، البطولة الأغلى والأعرق في كرة القدم الإماراتية.



ويحمل النهائي أهمية خاصة للفريقين، حيث يسعى كل فريق إلى إضافة لقب غالٍ إلى خزائنه لتتويج موسمه بالشكل الأمثل.



ويتصدر شباب الأهلي سجل الأبطال برصيد 11 لقباً، يليه الشارقة بـ10 ألقاب، ثم العين الذي توج بالكأس 7 مرات أعوام 1999 و2001 و2005 و2006 و2009 و2014 و2018.

أما الجزيرة فقد حقق اللقب 3 مرات أعوام 2011 و2012 و2016، ويسعى لإضافة الكأس الرابعة إلى دولاب بطولاته.



وتحمل مواجهة الجمعة ذكريات خاصة بين الفريقين، بعدما سبق أن التقيا مرة واحدة فقط في نهائي البطولة عام 2016، حين نجح الجزيرة في حسم اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.



ويدخل العين النهائي بطموح تحقيق الثنائية بعد أن تُوج بلقب دوري المحترفين، إلى جانب تقليص الفارق مع الشارقة وشباب الأهلي، في حين يأمل الجزيرة في تكرار تفوقه للمرة الثانية على العين في البطولة، ليبقى كأس رئيس الدولة موعداً متجدداً للإثارة والتاريخ في الكرة الإماراتية.



سِجل أبطال كأس رئيس الدولة



شباب الأهلي 11 لقباً: 1975، 1977، 1988، 1996، 2002، 2004، 2008، 2013، 2019، 2021، 2025

الشارقة 10 ألقاب: 1979، 1980، 1982، 1983، 1991، 1995، 1998، 2003، 2022، 2023

العين 7 ألقاب: 1999، 2001، 2005، 2006، 2009، 2014، 2018

النصر 4 ألقاب: 1985، 1986، 1989، 2015

الشباب 4 ألقاب: 1981، 1990، 1994، 1997

الجزيرة 3 ألقاب: 2011، 2012، 2016

الوصل 3 ألقاب: 1987، 2007، 2024

الوحدة لقبان: 2000، 2017

بني ياس لقب: 1992

عجمان لقب: 1984

الإمارات لقب: 2010

الشعب لقب: 1993