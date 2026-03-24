عنايات نور: يونايتد يستحق الوجود بين أندية المحترفين



أكد عنايات نور حارس مرمى فريق يونايتد أن الأخطاء جزء من كرة القدم، والفريق سوف يستفيد من تجربته في كأس رئيس الدولة هذا الموسم للمضي قدماً ومتابعة طريقه من أجل تحقيق طموحاته، مشيراً إلى أن يونايتد يستحق الوجود بين الكبار وأن يكون في دوري المحترفين الموسم المقبل.



وتأهل العين إلى نهائي كأس رئيس الدولة للمرة الـ 16 في تاريخه بعد تجاوز محطة يونايتد 2-0 في نصف النهائي بعد التمديد لشوطين إضافيين عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.



وبرز عنايات نور حارس مرمى يونايتد كأحد أفضل لاعبي اللقاء، وتألق في الزود عن مرماه، لكنه وسط تألقه وقع في أخطاء كلفته هدفي اللقاء.



ورغم اعترافه بتحمله مسؤولية الهدفين، قال عنايات نور إن الأخطاء جزء من كرة القدم، وعلى الجميع تقبل ذلك، مؤكداً أن الفريق قدم أداء جيداً رغم الخسارة، ولم يكن بإمكانه تقديم أفضل من ذلك.



وأضاف أن اللاعبين استفادوا كثيراً من هذه التجربة، والتركيز الآن سينصب على منافسات دوري الأولى، خصوصاً وأن الفريق يقدم مستويات مميزة، موضحاً أن يونايتد عطفاً على النتائج والمستوى القوي من الفريق منذ بداية الموسم يستحق الوجود بين أندية المحترفين في الموسم المقبل، حيث يتصدر جدول الترتيب عن جدارة واستحقاق واقترب من الصعود لأول مرة في تاريخه.



يذكر أن العين والجزيرة تأهلا إلى نهائي كأس رئيس الدولة للموسم الحالي 2025-2026، حيث تغلب الجزيرة على شباب الأهلي، وعبر العين فريق يونايتد الحصان الأسود للبطولة قبل وداعه.