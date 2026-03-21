كتيبة بيرلو تتحدى العين في نصف نهائي أغلى الكؤوس



تصطدم خبرة العين وإمكاناته الكبيرة، بطموح ورغبة يونايتد بقيادة الأسطورة الإيطالية أندريا بيرلو وكتيبته، عندما يلتقي الفريقان في السابعة، مساء غد الأحد، على أرضية استاد آل نهيان بأبوظبي، في الدور نصف النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.



وستكون الأنظار مسلطة على اللقاء المرتقب الذي يحمل الكثير من الدوافع والتحديات لكلا الفريقين من أجل الوصول إلى المباراة النهائية، وحلم تحقيق اللقب.



العين تأهل إلى نصف النهائي بعدما تخطى الحمرية في دور الـ16 بفوز عريض 7-0، قبل أن يعبر محطة دبا في ربع النهائي بالفوز 3-0، حيث لم تستقبل شباك الفريق أي هدف في البطولة حتى الآن.



أما يونايتد الذي يلعب في الدرجة الأولى ويعد ظاهرة البطولة هذا الموسم، فقد بدأ مشواره بخوض 3 مواجهات في التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، وفاز على الاتفاق 2-0 والذيد 1-0 ودبا الحصن 2-1، قبل أن يحقق أولى المفاجآت بإقصاء الشارقة من دور الـ16 بالفوز 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1، وواصل مفاجآته وتخطى الوحدة في ربع النهائي بالفوز 4-2 بعد التمديد لوقت إضافي.



ويدخل العين اللقاء وهو يتحسب جيداً للمفاجآت التي حققها يونايتد، إذ يسعى «الزعيم» إلى التأهل للنهائي للمرة الـ15 في تاريخه، بينما يتطلع يونايتد إلى الوجود في النهائي لأول مرة في تاريخه، بعدما شارك لأول مرة أيضاً في الأدوار الإقصائية.



ويدرك الجهاز الفني للعين أنه رغم الفوارق والتاريخ والخبرات التي تميل لصالح الفريق، إلا أنه لن يكون أمام مهمة سهلة، إذ على الرغم من الحالة الجيدة التي يمر بها الفريق بتصدره دوري المحترفين، وسلسلة عدم الخسارة لـ27 مباراة متتالية، إلى جانب أنه الفريق الوحيد الذي لم يهزم في الدوري هذا الموسم.



وشدد فلاديمير إيفيتش، مدرب العين، على ضرورة احترام المنافس وطموحاته، مؤكداً أن هدف الفريق واضح وهو التأهل إلى النهائي، وسيعمل بكل جدية وتركيز لتحقيق ذلك الهدف.



وقال: «نحن أمام مباراة مهمة وصعبة في نصف النهائي، وندرك أن يونايتد فريق منظم وقوي وقدم مستويات مميزة هذا الموسم، وبالطبع نحترمه، لكن تركيزنا بالكامل على أن نكون في أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية».



في المقابل تسعى كتيبة بيرلو إلى مواصلة مغامرتها وتحقيق المفاجأة الثالثة على التوالي، بعدما أظهر الفريق أنه ظاهرة والحصان الأسود للبطولة، على الرغم من أنه أحد أندية الدرجة الأولى، لكن بات الجميع يحسب له ألف حساب.



ويعول بيرلو على رغبة وإصرار اللاعبين، إلى جانب الحالة الفنية الجيدة، لا سيما أن الفريق بات قريباً من الصعود إلى عالم الأضواء والشهرة، حيث يتصدر دوري الأولى برصيد 43 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه.



واستطاع يونايتد خلال سنوات قليلة من إنشائه الصعود بشكل مذهل في كرة القدم الإماراتية، ويشهد الموسم الحالي مع أسطورة كرة القدم السابق أندريا بيرلو مستويات لافتة جعلت يتصدر المشهد في كأس رئيس الدولة بعد إقصاء ناديين عريقين مثل الشارقة والوحدة.



وقال بيرلو، مدرب يونايتد، أن مواجهة العين في نصف النهائي تعد اختباراً حقيقياً للفريق، مشدداً على احترامه خبرة العين وجودة لاعبيه، لكنه في الوقت نفسه يؤمن بإمكانات فريقه، وأن المواجهة لا تتعلق بالنتيجة فقط، بل أيضاً بالصورة التي سيظهر بها يونايتد، مؤكداً جاهزية فريقه الكاملة للمواجهة الصعبة والمرتقبة والتي يدخلها باحترام شديد للمنافس.