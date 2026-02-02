إيسايلا: الحظ خدم الجزيرة

أبدى الروماني دانييل إيسايلا، مدرب بني ياس، رضاه عن أداء لاعبيه على الرغم من الخسارة أمام الجزيرة 1-2 في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، مؤكداً أن الحظ خدم الجزيرة ووقف بجانبه، في الوقت الذي سنحت لبني ياس فرص عدة للتسجيل، لكن الكرة أبت دخول المرمى.



وقال إيسايلا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «المباراة شهدت شقين، حيث لم نقدم أفضل أداء في الشوط الأول، بينما استطعنا الظهور بشكل قوي هجومياً في الشوط الثاني، ونجحنا في إدراك التعادل».



وأضاف: «افتقدنا العديد من التمريرات بسهولة في الشوط الأول، إضافة إلى سوء التعامل مع بعض الجزئيات البسيطة، ما تسبب في استقبالنا هدفاً من هجمة مرتدة غيّر مسار المباراة». وتابع: «أعتقد أن الحظ وقف بجانب الجزيرة في المباراة، بعكس ما حدث معنا بعد أن أضعنا العديد من الفرص أمام مرمى المنافس، إضافة إلى عدم التركيز عقب هدف التعادل، حيث عاد الجزيرة سريعاً بالهدف الثاني».



وختم: «الفريق ينجح في خلق الفرص أمام المنافسين، وهو ما حدث سابقاً في مباريات عدة، علينا التفكير فيما هو قادم والتحضير للمباراة المقبلة في الدوري، ولدي ثقة فيما يقدمه اللاعبون، وأن الفريق قادر على المواصلة بروح إيجابية».