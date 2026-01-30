دبا والعين يدشنان ربع النهائي.. كأس رئيس الدولة تدخل مراحل الحسم



تبدأ كأس صاحب السمو رئيس الدولة مرحلة الحسم مع انطلاق مباريات الدور ربع النهائي للبطولة الأغلى، حيث تشهد 4 مواجهات تسعى من خلالها الفرق الثمانية إلى حجز مقعدها في الدور نصف النهائي تحدوها آمال وطموحات كبيرة من أجل المنافسة على اللقب الغالي.



وتقام مباريات ربع نهائي كأس رئيس الدولة على مدار 3 أيام، السبت والأحد والاثنين، حيث تفتتح المباريات، غداً السبت، بمواجهة تجمع العين مع دبا في الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي في دبي، في لقاء تبدو فيه الحظوظ على الورق من نصيب «الزعيم»، إلا أن مثل هذه المواجهات لا تعترف بالحسابات أو الأفضلية التاريخية، إذ يطمح دبا الذي يعاني على صعيد الدوري إلى تحقيق المفاجأة وإقصاء واحد من المرشحين للقب.



وتقام بعد غدٍ الأحد، مواجهتان، تجمع الأولى بين شباب الأهلي مع خورفكان عند الساعة الخامسة والربع على استاد راشد بن سعيد بعجمان، في مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، وتعد اختباراً صعباً لكلا الفريقين في ظل رغبة كل منهما في خطف بطاقة العبور إلى المربع الذهبي، لا سيما وأن خورفكان تحدوه آمال كبيرة بعد التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة الكرواتي كرزنار والذي حقق بداية قوية في بداية مشواره مع الفريق بالفوز على الوصل في الجولة 14 من الدوري.



وتجمع المواجهة الثانية بين الوحدة ويونايتد عند الساعة الثامنة باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، في مباراة تتوجه لها الأنظار لمتابعة فريق يونايتد الذي يلعب في الدرجة الأولى وحقق أكبر مفاجآت البطولة حتى الآن، بعدما نجح في إقصاء الشارقة من دور الـ 16 بالفوز عليه 5-4 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، فيما كان قد بدأ يونايتد الذي يقوده الإيطالي المخضرم أندريا بيرلو البطولة بالعبور من التصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى بعد الفوز على فرق الاتفاق والذيد ودبا الحصن.



وسيكون الوحدة أمام اختبار صعب أمام طموحات بيرلو وفريقه، ولتفادي مفاجأة ثانية ستكون قاسية على «العنابي» الساعي إلى مواصلة طريقه في البطولة، رغم حالة الضغط التي يعيشها الفريق منذ رحيل البرتغالي خوسيه مورايس، وعدم حسم ملف المدير الفني حتى الآن، وكان الوحدة قد صعد إلى ربع النهائي لأول مرة بعد 3 سنوات مخيبة ودع خلالها من دور الـ 16، بعدما عبر محطة الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وتختتم مواجهات ربع النهائي، يوم الاثنين المقبل، بمواجهة قوية تجمع بين بني ياس والجزيرة على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في ديربي لا يخضع للحسابات بين الفريقين، خصوصاً وأن كلا الفريقين بحاجة إلى التأهل ليشكل دفعة جديدة، لا سيما وأن بني ياس استطاع أن يعود بفوز من النصر في الدوري، في الوقت الذي سقط فيه الجزيرة في فخ التعادل أمام البطائح.