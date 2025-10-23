بيرلو: مواجهة الشارقة في الكأس الغالية تمثل اختباراً حاسماً ليونايتد



يتطلع فريق يونايتد اف سي الذي يشرف عليه المدرب الإيطالي الأسطورة اندريا بيرلو لإحراج الشارقة، وذلك عندما يزور أسود الهواة" ملعب الشارقة الجمعة ضمن مواجهات دور الـ16 لمسابقة الكأس الغالية.



ووصل يونايتد إلى هذه المرحلة بعد تحقيق الفريق نتائج لافتة بعد الفوز في الدور التمهيدي الأول على الاتفاق بثنائية وتخطيه للذيد في المرحلة الثانية بهدف دون رد، وتجاوزه خارج الديار عقبة دبا الحصن الذي خسر على أرضية ملعبه بنتيجة 1 ـ 2 ليتأهل فريق المدرب بيرلو لدور الستة عشر للمرة الأولى في تاريخ النادي، الذي يتطلع إلى مواصلة مشوار الانتصارات في المسابقة، ويقود بيرلو الذي تولى تدريب الفريق مع بداية الموسم الجاري إلى نتائج مميزة في دوري الدرجة الأولى بعد فوزه في مباراتين والتعادل في مباراة وحيدة، ولم يتعرض يونايتد إلى أي هزيمة منذ انطلاقة الموسم سواء على صعيد الدوري أو كأس رئيس الدولة.



بدوره قال الإيطالي بيرلو خلال التنوير الصحفي الذي سبق المباراة: إن المواجهة المرتقبة أمام الشارقة غداً تمثل اختباراً حاسماً لفريق يونايتد، حيث تبرز أهمية القوة الذهنية والتلاحم الجماعي في مثل هذه المواجهات الكبيرة، لقد حققنا تقدماً ملحوظاً على مستوى الدوري وتمهيد الكأس، وحان الآن وقت الالتزام في الملعب وذلك لإظهار شخصيتنا القتالية وروحنا الرياضية في مثل هذه المواقف ومن الضروري أن نلعب بثقة ونقاتل على كل كرة ونتمسك بأسلوبنا الفني.