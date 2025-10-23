الوحدة يواجه الظفرة لتجاوز عقدة دور الـ 16 في كأس رئيس الدولة



يستهل الوحدة والظفرة مشوارهما في كأس رئيس الدولة عندما يلتقيان في الثامنة مساء الجمعة، على استاد آل نهيان، ضمن مباريات دور الستة عشر للبطولة.

وتحمل المواجهة طابعاً خاصاً كونها الثانية التي تجمع الفريقين هذا الموسم، لا سيما بالنسبة إلى المونتنيغري، زيلكو بيتروفيتش، مدرب الظفرة، الذي يحلم بالرد على الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام الوحدة بخماسية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من دوري المحترفين سبتمبر الماضي.

الوحدة الذي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة استناداً إلى نتائجه الإيجابية وانتصاراته المتتالية مع مدربه البرتغالي، جوزيه مورايس، وآخرها الفوز على الدحيل القطري 3-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

المواجهة وإن كانت تبدو نظرياً قد تصب في مصلحة الوحدة الذي يسير بخطى ثابتة منذ بداية الموسم في البطولات كافة، إلا أن التاريخ لا يعترف بالفوارق في مواجهات الكأس، ودائماً ما تشهد مفاجآت، وهو ما يتحسب له مورايس جيداً.

فالوحدة يسعى لتجاوز دور الـ16 لأول مرة منذ 3 مواسم لم ينجح فيها الفريق في التأهل إلى ربع النهائي، إذ خرج من هذا الدور في الموسم الماضي أمام الوصل 1-3، وفي الموسم قبل الماضي ودع من الدور نفسه أمام العين 0-1، وفي موسم 2022-2023 ودع من الدور الأول بالنتيجة نفسها أمام شباب الأهلي.



ويدرك مورايس أن مواجهة الكأس مختلفة عن الدوري، وهو ما أكد عليه بقوله: «إن بطولة الكأس ومباريات خروج المغلوب تتطلب عقلية مختلفة، ولا يمكن الاعتماد على نتائجنا السابقة لأن كل مباراة لها ظروفها الخاصة».



وقال مدرب الوحدة إن الفريق يخوض مباراة كل ثلاثة أيام تقريباً، وهذا يشكل تحدياً كبيراً من الناحية البدنية والفنية، لكنه يمنح اللاعبين في الوقت ذاته حافزاً ذهنياً ونفسياً للاستمرار في أجواء المنافسات الرسمية، وهو أمر إيجابي للغاية.



وأعرب عن ثقته في لاعبيه وقدرتهم على تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل، لافتاً إلى الدعم الجماهيري الذي يعتمد عليه «العنابي» في ظهور الفريق بمستوى جيد من بداية الموسم.

في المقابل، يبحث الظفرة عن إحداث مفاجأة وإقصاء أحد المرشحين للقب مبكراً، بالإضافة إلى تعويض خسارة الدوري، كما يأمل الفريق العودة إلى سكة الانتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية بالدوري أمام الشارقة.



ورغم أن زيلكو بيتروفيتش، مدرب الظفرة، يدرك صعوبة المواجهة أمام الوحدة إلا أنه يؤمن بقدرات لاعبيه، وأن الفريق سيؤدي أداء أفضل من مواجهتيهما السابقة التي خسر فيها بخماسية.

وقال إن الظفرة يسعى لتحقيق هدفه بالذهاب إلى أبعد مدى في بطولة الكأس، وسنذهب إلى ملعب الوحدة لأداء كرة قدم حقيقية من أجل الانتصار والعبور إلى الدور المقبل.

وأضاف أن الفريق لعب مباراته الأخيرة أمام الشارقة بصورة رائعة قبل إكمال اللقاء بعشرة لاعبين، وكونه مدرباً يسعى لتطوير أداء الفريق واللاعبين وتصحيح الأخطاء وتقديم كرة شاملة تمكن الفريق من تحقيق الانتصارات.