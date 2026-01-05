تقلبات الصدارة تزيد دوري «الهواة» إثارة



شهدت مباريات الجولة 12 من دوري الدرجة الأولى «الهواة» إثارة خلال المباريات السبع التي لعبت، حيث حضرت نتيجة الفوز في 6 مواجهات فيما كان التعادل حاضراً خلال مباراة الذيد والفجيرة ليهدي قمة الترتيب لجاره دبا الحصن، وبلغ عدد الأهداف التي سجلت في هذه الجولة 26 هدفاً أعلى نسبة أهداف منذ انطلاقة المسابقة، في وقت أشهر فيه الحُكام البطاقة الصفراء 28 مرة إلى جانب ورقة حمراء واحدة خلال مباراة الحمرية وحتا التي انتهت بنتيجة قياسية 5-4 لحتا.



وقاد تعادل الفجيرة الإيجابي بهدف على أرضية ملعب الذيد إلى تنازله عن الصدارة التي ظل متمسكاً بها خلال الأسبوعين الماضيين ليستغل دبا الحصن الفائز على الاتفاق بثلاثية نظيفة هذه النتيجة ويعود إلى مكانه في قمة الترتيب برصيد 22 نقطة ليتراجع الفجيرة ثانياً بـ 21 نقطة وهو نفس رصيد يونايتد الذي تفوق خارج ملعبه على العربي بنتيجة 2-1، وصعد العروبة الذي كان حتى وقت قريب في ذيل الجدول إلى المركز الرابع بـ 19 نقطة، وهو ذات الرصيد الذي يملكه حتا، في حين تراجع الحمرية إلى المركز الـ 11 بـ 14 نقطة. وعلى الرغم من هزيمته أمام يونايتد 1-2 إلا أن العربي لا يزال يملك الحظوظ في اللحاق بركب المقدمة بعد أن تجمد رصيده عند 19 نقطة وهو ذات الرصيد الذي يملكه فريق الذيد المتعادل مع الفجيرة. وعلى مستوى أسفل الترتيب لا تزال هنا 3 فرق يهددها الخطر وهي الاتفاق ومجد ومصفوت والأندية الثلاثة تتساوى في النقاط برصيد 6.



وإذا استمرت حالة التقلبات على مستوى الصدارة وكذلك قاع الترتيب فإن المباريات المقبلة مرشحة لمزيد من الإثارة والندية بين كافة الفرق الباحثة عن تحقيق حلم الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، أو بين الفرق الأخرى التي تحاول بقدر الإمكان الابتعاد عن خطر الهبوط.

ولأول مرة منذ انطلاقة الدوري تستقبل شباك حارس الحمرية ماجد ناصر خمسة أهداف جملة واحدة، وهي الأهداف التي ظفر بها حتا بالنقاط الثلاث ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع مناصفة مع العروبة.